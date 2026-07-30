Đề xuất kéo dài thời hạn về đích Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc

Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) vừa có tờ trình báo cáo Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng châu Á và Chính phủ Australia tài trợ từ ngày 30/6 thành ngày 31/12/2026.

Lý do được chủ đầu tư đưa ra là do tác động của đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 7/2026, đặc biệt từ ngày 15-17/7/2026, trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất làm tuyến đường Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 bị hư hỏng nghiêm trọng sụt lún về mặt đường, mái taluy,…

Mặt khác, theo quyết định duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án đã kết thúc ngày 30/6, việc bố trí nguồn vốn và gia hạn thời gian thực hiện dự án để triển khai thủ tục liên quan, hoàn thành các hạng mục hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai được Bộ Xây dựng cho phép thực hiện Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp là cần thiết.

Sau khi Bộ Xây dựng có quyết định triển khai các hạng mục hư hỏng do thiên tai theo Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp, theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án 2 sẽ hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế trước 31/7; tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát, hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước 15/8 và trình chủ đầu tư hoàn thành phê duyệt trước 20/8.

Trước 30/8, chủ đầu tư sẽ chỉ định hoặc bổ sung phụ lục cho các nhà thầu (trường hợp nhà thầu không đồng ý ký phụ lục kéo dài thời gian thực hiện sẽ chỉ định thầu theo quy định của hiệp định). Việc thi công dự kiến triển khai từ 1/9-30/11. Công trình sẽ được hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác trước 31/12/2026.

Chủ đầu tư đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn vốn vay chưa sử dụng hết khoảng hơn 18 triệu USD và tuân thủ quy định theo Hiệp định vay có quyết định phê duyệt dự án để sử dụng cho hạng mục xử lý khắc phục sự cố thiên tai theo Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 2 tuyến. Trong đó, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài gần 146km qua địa bàn hai tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, đầu tư tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài hơn 52km qua địa bàn tỉnh Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ), đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi./.

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Dự án kết nối giao thông miền núi nguy cơ lỡ hẹn về đích cuối tháng 6 Chủ đầu tư theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng thi công của từng gói thầu, mũi thi công bảo đảm Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc hoàn thành đúng tiến độ cam kết.