Giải cứu hai tài xế mắc kẹt sau vụ va chạm xe tải trên cầu Thăng Long

Rạng sáng 30/7, vụ va chạm trực diện giữa hai xe tải trên cầu Thăng Long, đoạn qua phường Phú Thượng (Hà Nội), khiến hai tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 43 phút, xe tải biển kiểm soát 49C-200.XX do anh Đỗ Hoàng Duy T. (sinh năm 1988, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ nội thành ra ngoại thành.

Khi đến khu vực trụ 67 cầu Thăng Long, phương tiện va chạm trực diện với xe tải biển kiểm soát 89H-083.XX do anh Bùi Văn H. (sinh năm 1991, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến cả hai tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin; hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 cũng điều động một xe cứu nạn, một xe chỉ huy cùng 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp xử lý vụ việc.

Các lực lượng đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Đến 6 giờ 5 phút cùng ngày, hai tài xế được đưa ra khỏi cabin và bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Bệnh viện E cấp cứu.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Phú Thượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát và trích xuất dữ liệu từ camera hành trình, camera khu vực để phục vụ điều tra.

Trong thời gian xử lý vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long nhằm bảo đảm công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và phòng ngừa ùn tắc.



Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với hai tài xế chưa được công bố.

Kịp thời giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông Chiều 9/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) giải cứu thành công 2 nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Tam Xuân, phường Tân Tiến.

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