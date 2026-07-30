Điện Biên tăng tốc để hoàn thành 9 trường nội trú liên cấp trước năm học mới

Điện Biên đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027.

Trước áp lực tiến độ tại một số công trình do thiếu nhân lực, ảnh hưởng của thời tiết và biến động giá vật liệu, tỉnh đã huy động cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ thi công.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phát huy vai trò kết nối, vận động doanh nghiệp hội viên hỗ trợ nhân lực tham gia hoàn thiện các công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo đề xuất của các chủ đầu tư, nhu cầu nhân lực trong giai đoạn hoàn thiện lên tới khoảng 1.200 lao động có tay nghề, tập trung vào các công việc xây, trát, ốp lát, sơn, lắp đặt thiết bị và vệ sinh công nghiệp.

Thời gian huy động từ ngày 1-30/8, khuyến khích các doanh nghiệp bố trí lực lượng tham gia sớm, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Cùng với việc huy động nguồn nhân lực từ cộng đồng doanh nghiệp, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cũng đã cử 10 cán bộ, gồm lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và công chức trực tiếp bám các công trường, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo tiến độ thi công, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Hiện, Điện Biên có 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng tại 15 xã biên giới. Trong số đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 9 trường khởi công trong năm 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8; 5 trường còn lại khởi công trong năm 2026 đang được triển khai xây dựng.

Công nhân thi công nền sân, hoàn thiện khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, tiến độ giữa các dự án hiện còn chênh lệch. Ba công trình tại các xã Nà Bủng, Sín Thầu và Núa Ngam đang chịu nhiều áp lực về tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết, biến động giá vật liệu, giá nhân công và tình trạng thiếu lao động có tay nghề, trong khi cao điểm thi công trùng với mùa mưa Tây Bắc.

Trong số các công trình đang triển khai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Thanh Nưa do Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên thi công đã đạt trên 98% khối lượng.

Đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục cuối như sân trường, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh công nghiệp để chuẩn bị bàn giao.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn về nhân lực, Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên đã điều động 150 kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị lên hỗ trợ thi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Bủng. Đây là doanh nghiệp đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhân lực cho các công trình trường liên cấp vùng biên.

Ông Bùi Anh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên cho biết ngay sau khi cơ bản hoàn thành hai công trình Thanh Nưa (Điện Biên) và Phong Thổ (Lai Châu), đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc hỗ trợ thi công Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Nà Bủng, cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Công nhân thi công trường nội trú liên cấp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sau Nà Bủng, Tổng Công ty sẽ tiếp tục xem xét điều động lực lượng hỗ trợ các công trình còn gặp khó khăn, góp phần cùng tỉnh hoàn thành mục tiêu đưa các trường vào sử dụng trước năm học mới.

Tại lễ xuất quân tăng cường xây dựng, thi công các trường liên cấp biên giới sáng 30/7, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên Bùi Văn Luyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên khi tiên phong hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, hỗ trợ nhân lực cho một trong những công trình đang chịu áp lực về tiến độ.

Ông mong muốn doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành, thậm chí vượt tiến độ đề ra, góp phần đưa các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào sử dụng đúng kế hoạch, phục vụ năm học 2026-2027./.

Khẩn trương hoàn thiện trường nội trú liên cấp thứ hai vùng biên giới Điện Biên Công trình Trường nội trú liên cấp xã Thanh Nưa đã đạt trên 98% khối lượng thi công khi các hạng mục chính đều đã hoàn thành phần xây dựng, các hạng mục phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện.