Quảng Ninh: Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất thủ tục và tiến hành bàn giao 5 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho phía bạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng thông lệ quốc tế.

Cụ thể, ngày 29/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc trao trả 5 đối tượng vi phạm nói trên.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp này đều có hành vi nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp trên địa bàn.

Ngay sau đó, hồ sơ vụ việc đã được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hoàn tất để xử lý và thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định.

Trước tình trạng này, Công an tỉnh Quảng Ninh phát thông điệp cảnh báo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật; kiên quyết không tiếp tay, chứa chấp hay dung túng cho lao động nước ngoài không giấy tờ./.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép Lợi dụng việc miễn thị thực, hoặc xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả, các đối tượng bố trí công dân Việt Nam trốn ở lại hoặc cư trú bất hợp pháp với chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/người.