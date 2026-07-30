Việt Nam quyết tâm chặn đứng tội phạm mua bán người trên không gian mạng

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Ngày 30/7, tại Khánh Hòa, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người", "Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2026.

Sự kiện hưởng ứng chủ đề năm 2026 của Liên hợp quốc "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo", khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chủ đề của Liên hợp quốc năm nay phản ánh rõ thực trạng các chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", lừa đảo trực tuyến nhằm dụ dỗ, cưỡng bức lao động và bóc lột nạn nhân dưới nhiều hình thức, đặt ra những thách thức mới đối với công tác phòng, chống mua bán người.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống mua bán người; trong đó tập trung nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Công tác phòng, chống mua bán người sẽ được gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và sinh kế bền vững, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và các nhóm dễ bị tổn thương.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao "kháng thể số" cho thanh thiếu niên, giúp nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi mua bán người thông qua môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người theo hướng đồng bộ, phù hợp với các điều ước quốc tế và thực tiễn trong nước; kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm; kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý công dân, xuất nhập cảnh, du lịch, môi giới việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và huy động nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người.

Đại biểu thế hệ trẻ phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người với chủ đề "An toàn trên không gian mạng - Nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ với thanh thiếu niên khi tham gia các nền tảng số"; giới thiệu vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm mua bán người và các mô hình di cư an toàn tại cộng đồng.

Các đại biểu tặng hoa động viên lực lượng diễu hành tuyên truyền trực quan về chung tay phòng, chống mua bán người. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Dịp này, Bộ Công an tổ chức triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh về tình hình mua bán người, bạo lực giới và kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trong thời gian qua.

Người dân còn được tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng và tìm hiểu các kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người./.

Việt Nam quyết liệt trong phòng chống mua bán người Trước sự phức tạp của tội phạm buôn bán người, các lực lượng đấu tranh mà chủ công là Công an và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã và đang triển khai những đòn đánh quyết liệt.