Sẽ hoàn thành 18 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam trong năm nay

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc.

Theo đó, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông gồm 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và khai thác; 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc (3 trạm do địa phương là cơ quan chủ quản; 2 trạm do VEC là cơ quan chủ quản; 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản).

Đối với 24 trạm do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, Bộ đã giao Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban Quản lý dự án lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, hiện đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng 21 trạm, 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư là La Sơn-Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Với 21 trạm dừng nghỉ đang đầu tư, xây dựng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, hiện nay, có 2 trạm đã hoàn thành đưa vào khai thác gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205).

11 trạm dừng nghỉ gồm: Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Phan Thiết-Dầu Giây, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác.

Ngoài ra, 3 trạm dừng nghỉ đoạn Cam Lộ-La Sơn, Vân Phong-Nha Trang, Nha Trang-Cam Lâm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu nhưng đã có trạm phục vụ tạm; 4 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu gồm: Diễn Châu-Bãi Vọt, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77), Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144), tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) mới bàn giao được 83,57% ngày 13/7/2026 và chuẩn bị thi công trong tháng 8/2026.

Trong tháng 7 này sẽ có thêm 2 trạm hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu; 4 trạm còn lại nhà đầu tư đã cam kết và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15/8/2026 (phù hợp tiến độ thu phí) và hoàn thành toàn bộ 18 trạm trong năm 2026 theo cam kết (trừ trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144).

Như vậy, Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phối hợp với các địa phương để triển khai đồng bộ các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc khi thực hiện đầu tư; đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong năm 2026.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

“Các đơn vị được giao kiểm điểm tiến độ triển khai hàng tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Với các nhà đầu tư chậm tiến độ, nếu không có chuyển biến sẽ xem xét xử lý trách nhiệm hoặc chấm dứt theo quy định của hợp đồng,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144+560 và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Hậu Giang-Cà Mau Km100+200 đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công, Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành khai thác, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đáp ứng nhu cầu của người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn./.

Cảnh báo nhà đầu tư chậm tiến độ nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông do Liên danh nhà đầu tư Petrolimex chưa quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thi công, đứng trước nguy cơ khó hoàn thành theo như cam kết.