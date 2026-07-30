Đề xuất đầu tư, nâng cấp nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có báo cáo Bộ Xây dựng, trong đó đề xuất đầu tư thêm khoảng 600km đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn cao tốc trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cấp nhiều đoạn tuyến.

Theo đó, thời gian qua, có gần 767km đường Hồ Chí Minh đã được kết hợp đầu tư theo quy mô phân kỳ đường cao tốc.

Cụ thể, đối với đoạn đường Hồ Chí Minh đi trùng cao tốc Bắc-Nam phía Đông, có 308km đã đầu tư theo quy mô cao tốc 4 làn xe gồm các đoạn: Diễn Châu-Bãi Vọt, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ.

Đoạn Cam Lộ-La Sơn-Hoà Liên đang đầu tư mở rộng theo quy mô cao tốc 4 làn xe, trong đó đoạn Cam Lộ-La Sơn dự kiến hoàn thành năm 2027; La Sơn-Hòa Liên dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Có gần 300km đường Hồ Chí Minh là cao tốc Bắc-Nam phía Tây đã và đang đầu tư xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe gồm các đoạn: Gia Nghĩa-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Mỹ An-Cao Lãnh, nâng cấp tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ-Rạch Sỏi.

Đơn vị này kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí vốn để sớm thực hiện các dự án: nâng cấp đoạn Pác Bó-Cao Bằng (38km); xây dựng đường bộ cao tốc phía Tây đoạn Phú Thọ-Cổ Tiết (18,5km), Cổ Tiết-Yên Bài (30,5km); nâng cấp mở rộng đoạn Chơn Thành-Đức Hoà theo tiêu chuẩn đường cao tốc; nâng cấp, mở rộng đoạn Vĩnh Phong-An Xuyên (39km) và các dự án thành phần nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh phù hợp với nhu cầu và khả năng nguồn lực kinh tế.

Liên quan đến việc bố trí nguồn vốn cho dự án, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết tổng mức đầu tư các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh là 129.075 tỷ đồng (thời điểm tháng 6/2026).

Đến nay, các dự án đã và đang đầu tư có tổng mức đầu tư gần 91.400 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước là 71.590 tỷ đồng; vốn huy động ngoài ngân sách đầu tư theo hình thức BOT là hơn 7.100 tỷ đồng; vốn huy động ngoài ngân sách đầu tư theo hình thức BT là gần 12.700 tỷ đồng).

Căn cứ vào nhu cầu, nguồn vốn đã cân đối và bố trí gần 84.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 đã bố trí hơn 62.300 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 đã cân đối bố trí hơn 19.100 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 đã bố trí gần 2.500 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư các dự án còn lại để cơ bản nối thông tuyến là hơn 13.900 tỷ đồng gồm: Tuyên Quang-Phú Thọ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang triển khai là hơn 3.700 tỷ đồng; 4 dự án thành phần (Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn; Hòa Liên-Túy Loan, Chơn Thành-Đức Hoà; Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận) do Bộ Xây dựng triển khai là hơn 10.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, mục tiêu nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành.

Khu vực Pác Bó (Cao Bằng) đến Chợ Bến (Hoà Bình, nay là tỉnh Phú Thọ) dài khoảng 273km, đã hoàn thành 157km. Đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (dài 28,5km) đang thi công, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026, đang triển khai chuẩn bị đầu tư đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến (dài 87,5km gồm 2 đoạn: Cổ Tiết-Yên Bài dài 30,5km và Yên Bài-Chợ Bến dài 57km).

Khu vực từ Hoà Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Quảng Ngãi, trước đây là Kon Tum) dài khoảng 1.532km, bao gồm cả nhánh Tây dài 684km đã hoàn thành toàn bộ.

Khu vực Tây Nguyên từ Tân Cảnh đến Chơn Thành (Đồng Nai, trước đây là Bình Phước) dài khoảng 553km cũng đã hoàn thành, vượt tiến độ hơn 1,5 năm so với yêu cầu của Quốc hội và hoàn thành 121km các tuyến nhánh.

Đối với đường Hồ Chí Minh từ Chơn Thành đến Đất Mũi (Cà Mau) dài khoảng 386km, đến nay, có 257km đã hoàn thành, 2 dự án thành phần đang đầu tư. Trong đó, đoạn Chơn Thành-Đức Hoà (dài 74km) dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 9/2026, hoàn thành toàn bộ trong năm 2026; đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận dự kiến đến hết năm 2026 thông xe kỹ thuật do tiến độ bàn giao mặt bằng chậm./.

Các Dự án thành phần đường Hồ Chí Minh sẽ nối thông tuyến trong năm nay Đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia và các đoạn tuyến của dự án đang tăng tiến độ, phục vụ nối thông tuyến trong năm nay để kết nối, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.