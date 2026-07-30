Kiều bào tại Đức hơn 10 năm dành nhà miễn phí cho con em chiến sỹ Trường Sa

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Cường, kiều bào Việt Nam tại Đức, đã dành 5 căn hộ của gia đình tại Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) làm nơi ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa khi các em lên Thủ đô học đại học. Với anh, đó là một cách giản dị để chia sẻ với những người lính đang làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc.



Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Berlin, anh Cường nhiều lần bày tỏ “đó chỉ là việc làm bình thường.” Người đàn ông quê Hà Nội cho rằng mỗi người có một cách hướng về quê hương và việc anh làm cũng không có gì đặc biệt.



Hơn 30 năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, anh Cường sang Đức lập nghiệp. Năm 1996, vợ chồng anh mở một siêu thị gia đình tại trung tâm Berlin. Sau gần 3 thập kỷ kinh doanh ổn định, anh đầu tư xây dựng một chung cư khoảng 80 căn hộ cho thuê tại Linh Đàm. Từ những căn hộ này, anh dành riêng 5 căn làm nơi ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sỹ Trường Sa.



Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tình cảm dành cho quê hương đất nước đến với anh khá tự nhiên. Năm 2014, anh cùng nhiều người Việt tại Đức tham gia các hoạt động hướng về biển, đảo.

Anh Nguyễn Văn Cường (thứ ba từ trái sang) tại lễ bàn giao nhà ở miễn phí cho con em chiến sỹ Trường Sa năm 2014. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Qua tìm hiểu về cuộc sống của những người lính Trường Sa, từ góc độ một người cha, anh nghĩ đơn giản: nếu các cháu có một nơi ở ổn định để yên tâm học hành thì bố mẹ ngoài đảo xa cũng sẽ bớt đi một nỗi lo.



Sau khi bàn với vợ, anh quyết định dành 5 căn hộ tại Linh Đàm làm nơi ở miễn phí cho con em các chiến sỹ Trường Sa trong suốt thời gian học tập tại Hà Nội. Do sống và làm việc tại Đức nên anh Cường không trực tiếp quản lý các căn hộ.

Anh nhờ chị gái ở trong nước thay mình trông nom, hỗ trợ các em trong những việc cần thiết. Từ Berlin, anh vẫn thường xuyên theo dõi và về Việt Nam định kỳ để kiểm tra, giải quyết những việc phát sinh khi cần.



Qua sự kết nối của các nhà báo, nhiều sinh viên là con em chiến sỹ Trường Sa biết đến những căn hộ này và chuyển đến sinh sống. Gia đình anh Cường chuẩn bị sẵn giường, tủ, bếp, tivi, internet cùng những vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Khi các em đến ở, gia đình còn tặng ấm đun nước, nồi cơm điện, vở, bút phục vụ việc học.



Hơn 10 năm qua, khoảng 20-30 sinh viên đã lần lượt sống trong những căn hộ này. Nhưng điều anh Cường nhớ nhất không phải số người được hỗ trợ, mà là những lần cha mẹ các em từ Trường Sa vào đất liền và tranh thủ ghé thăm con tại Linh Đàm. Anh tâm sự: “Khoảnh khắc gia đình họ gặp nhau, khiến lòng mình rất vui.”



Năm 2015, anh Cường có dịp đến đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Tận mắt chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của những người lính hải quân trên đảo, anh càng hiểu hơn về công việc của họ.



Trở lại Berlin, anh tham gia Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn thu xếp thời gian đồng hành cùng Câu lạc bộ, từ hỗ trợ kinh phí, sưu tầm tư liệu, hình ảnh đến tham gia tổ chức các cuộc triển lãm về biển, đảo Việt Nam tại nhiều địa phương ở Đức.



Trong những việc làm đó, anh luôn có sự đồng hành của vợ, chị Nguyễn Bích Thủy. Tình cảm của hai vợ chồng dành cho quê hương cũng được truyền sang các con theo cách tự nhiên. Mỗi lần về Việt Nam, hai con gái thường chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng các sinh viên và trẻ em trong khu chung cư.



Nhắc đến các con, anh Cường tỏ rõ niềm vui trên gương mặt. Anh kể năm ngoái, con gái út giành giải Nhì cuộc thi vẽ tranh về Trường Sa do Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức tổ chức. Vừa kể, anh vừa mở điện thoại cho phóng viên xem bức tranh của con. Trong tranh là hình ảnh người bố trong chuyến công tác ra Trường Sa, giữa biển trời bao la của Tổ quốc.



Anh Nguyễn Văn Cường trong chuyến thăm Trường Sa năm 2015. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những việc làm của gia đình anh Cường cũng được các thành viên Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức biết đến và ghi nhận. Bà Bùi Thị Thu Minh - Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức - cho biết anh Nguyễn Văn Cường là một trong những thành viên gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Câu lạc bộ, cả về vật chất và tinh thần. Khi Câu lạc bộ cần, anh đều sẵn sàng đồng hành.



Theo bà Minh, việc gia đình anh Cường dành lâu dài 5 căn hộ tại Hà Nội để hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho con em các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo là nghĩa cử đáng trân trọng, “góp phần lan tỏa tinh thần hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực.”



Về dự định sắp tới, anh Cường cho biết gia đình anh chị sẽ tiếp tục duy trì việc hỗ trợ chỗ ở cho các em. Nếu có thể, anh muốn dành 5 căn hộ này lâu dài, thậm chí vĩnh viễn, cho con em các chiến sỹ Trường Sa.



Anh Cường chia sẻ: “Người Việt mình ai cũng yêu nước, chỉ là mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Tôi nghĩ rằng sự cho đi thì còn mãi”./.

Chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1: Kết nối kiều bào với biển đảo Tổ quốc Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên các đảo, nhà giàn; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ trên quần đảo Trường Sa...

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