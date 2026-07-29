Tổng thống Ukraine: Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cấp phép để Kiev sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News (Mỹ) sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Zelensky cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi tích cực và Tổng thống Trump chấp thuận cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đã gặp đại diện các nhà sản xuất vũ khí Mỹ để thảo luận các phương án hợp tác sản xuất.

Cuộc hội đàm lần này giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy năng lực tự sản xuất vũ khí của Ukraine và tìm cách khôi phục tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, hồi đầu tháng 7, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot và cho rằng Kiev có thể nhanh chóng triển khai hoạt động này sau khi nhận được hướng dẫn kỹ thuật cần thiết. Cho đến nay, việc sản xuất Patriot theo giấy phép chỉ mới diễn ra ở Nhật Bản và Đức.

Cùng ngày, ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ đã nhất trí tăng cường tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Theo ông Budanov, hai bên đã thảo luận các bước đi ngoại giao và an ninh cần thiết, đồng thời thống nhất thúc đẩy đàm phán ở tất cả các cấp.

Về phía Nga, hồi cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva kỳ vọng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục sau khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông lắng dịu.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán và thảo luận toàn bộ chi tiết cũng như các vấn đề được nêu ra tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thành phố Anchorage thuộc bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8/2025.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Moskva sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, song khẳng định Moskva vẫn có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt./.

Ukraine tuyên bố tăng tầm tác chiến của UAV lên tới 10.000 km Tổng thống Ukraine cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km và trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.