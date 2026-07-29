Tổng thống Đức bổ nhiệm 3 vị trí nội các mới

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới gồm bà Nina Warken, ông Steffen Bilger và Carsten Linnemann.

Tuy nhiên, các tân bộ trưởng dự kiến phải đến tháng 9 mới tuyên thệ nhậm chức-quyết định đang vấp phải nhiều chỉ trích.

Theo phóng viên TTXN tại Đức, bước đầu tiên trong cuộc cải tổ nội các liên bang do Thủ tướng Friedrich Merz công bố đã hoàn tất, với 3 vị trí bộ trưởng được thay đổi. Trước hết là việc miễn nhiệm các bộ trưởng cũ, sau đó Tổng thống Liên bang trao quyết định bổ nhiệm người kế nhiệm.

Đối với nguyên Bộ trưởng Giao thông Patrick Schnieder, quá trình này chỉ dừng lại ở quyết định miễn nhiệm do Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trao. Chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) chính thức rời nội các liên bang. Người kế nhiệm ông là Steffen Bilger, hiện là Trưởng Ban Quản lý nghị sỹ của Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Liên bang. Hiện chưa có thông tin về người sẽ tiếp quản vị trí của ông Bilger.

Bà Nina Warken nhận 2 quyết định, gồm quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế và quyết định bổ nhiệm vào cương vị mới. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giữ cương vị Chánh Văn phòng Thủ tướng Liên bang. Người kế nhiệm bà tại Bộ Y tế là Carsten Linnemann, hiện là Tổng Thư ký Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Vị trí Tổng Thư ký Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của ông Linnemann sẽ do bà Franziska Hoppermann đảm nhiệm.

Tuy nhiên, các bộ trưởng mới sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ Hè, tức vào tháng 9.

Thủ tướng Friedrich Merz lý giải quyết định này nhằm tránh các khoản chi phí phát sinh nếu Quốc hội phải triệu tập riêng trong thời gian nghỉ Hè để tổ chức lễ tuyên thệ.

Theo Hiến pháp Đức, các bộ trưởng phải tuyên thệ trước Quốc hội khi nhậm chức. Theo thông lệ, lễ tuyên thệ được tổ chức ngay sau khi các bộ trưởng được bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc lần này để lễ tuyên thệ đến tháng 9 mới diễn ra đang bị các chuyên gia luật hiến pháp chỉ trích là không phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ không đồng tình với cách sắp xếp này. Tại lễ bổ nhiệm các thành viên nội các mới, ông nhấn mạnh: "Theo Hiến pháp, các bộ trưởng mới phải tuyên thệ trước Quốc hội Liên bang khi nhậm chức. Đây là nghi thức có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội."

Trong ngày 29/7, một thay đổi nhân sự khác cũng dự kiến diễn ra. Khối nghị sỹ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo tại Quốc hội Liên bang dự kiến bầu Chủ tịch mới. Nhiều khả năng ông Thorsten Frei sẽ được bầu vào vị trí này. Ông vừa rời cương vị Chánh Văn phòng Thủ tướng Liên bang để nhường vị trí cho người kế nhiệm là bà Nina Warken.

Vị trí Chủ tịch khối nghị sỹ bị bỏ trống sau khi ông Jens Spahn từ chức. Trước đó, ông vấp phải nhiều chỉ trích sau khi có thông tin ông và bạn đời sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ./.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bác bỏ thông tin cải tổ nội các Phát biểu sau cuộc họp của Ủy ban điều hành đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Thủ tướng Merz nhấn mạnh “không có ý định cải tổ nội các liên bang.”