Huế cơ bản hoàn thành tuyến đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An

Ngày 30/7, ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế cho biết Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 qua phường Thuận An đã cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục.

Dự án được khởi công tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, có chiều dài gần 7,8km; trong đó, cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, còn lại là đường dẫn lên cầu từ hai phía Bắc-Nam. Điểm đầu của tuyến kết nối tại nút giao Quốc lộ 49B-cầu Tam Giang, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B.

Cầu vượt cửa biển Thuận An được thiết kế mặt cầu rộng 20m, quy mô 4 làn xe; áp dụng công nghệ kết cấu dầm-cáp hỗn hợp hiện đại, với nhịp chính vượt khổ thông thuyền trên 200m.

Thiết kế này đảm bảo cho các tàu biển có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông an toàn bên dưới, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu giao thông đường bộ và quy hoạch luồng hàng hải.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026 và đã trở thành điểm đến mới thu hút du khách ở Huế, bởi có kiến trúc cảnh quan nổi bật với hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng tạo hình chữ A và sơn màu đỏ.

Hiện tại, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Hai bên đường bộ ven biển phía bờ Nam, hàng chục hộ dân đang khẩn trương xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống và kinh doanh.

Tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 10km về phía Đông. Dự án này hoàn thành đã giúp kết nối trực tiếp vùng ven biển và đầm phá của thành phố Huế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An tạo quỹ đất khoảng 1.500ha để mở rộng không gian phát triển và đô thị.

Dự án cũng giúp địa phương tạo dựng trục không gian cảnh quan ven biển, đầm phá của thành phố Huế, đó là kết nối biển Thuận An-cầu vượt cửa biển Thuận An-phá Tam Giang./.

Cầu vượt cửa biển Thuận An - biểu tượng mới của một đô thị Huế hiện đại Cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 20–23,5m là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung và là dấu ấn kiến trúc mới của cố đô Huế.

​

​