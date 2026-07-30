Hàng nghìn khách làm thủ tục Kiosk sinh trắc học tự động ở Sân bay Nội Bài

Với việc đưa vào triển khai và vận hành hệ thống Kiosk sinh trắc học tự động tại Sân bay quốc tế Nội Bài, hiện mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đã thay đổi thói quen làm thủ tục đi máy bay từ cách làm thủ tục truyền thống sang tự động.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá, những ngày đầu mới đưa vào khai thác, các khu vực Kiosk sinh trắc học tự động chỉ ghi nhận lác đác vài lượt hành khách vào làm thử theo lời mời và hướng dẫn của nhân viên.

Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành và tuyên truyền trực quan, sự tiện lợi vượt trội của quy trình “3 bước chạm” (quét thẻ lên máy bay/quét căn cước công dân gắn chíp/nhận diện khuôn mặt) đã nhanh chóng thu hút người dân.

Theo số liệu thống kê, mỗi ngày hệ thống phục vụ thành công từ 3.000-4.000 lượt khách làm thủ tục tại Kiosk, kéo theo từ 8.000-10.000 lượt khách đi qua làn cửa tự động kiểm tra an ninh tự động và cửa lên máy bay mà không phải chờ đợi, xếp hàng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cao điểm hè, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thiện lắp đặt và đưa vào sử dụng thêm 4 Kiosk sinh trắc học mới tại sảnh E (Nhà ga T1). Như vậy, toàn nhà ga hiện đã sẵn sàng 12 Kiosk check-in tự động đặt tại các vị trí thuận tiện (sảnh A, B và E) phục vụ hành khách.

“Việc đưa vào trang bị hệ thống Kiosk check-in bằng sinh trắc học tự động phục vụ các chuyến bay nội địa tại Nhà ga hành khách T1 đã trở thành một giải pháp hiệu quả, giúp hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ tại các khung giờ cao điểm, đồng thời tăng trải nghiệm của hành khách và triển khai đúng theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh.

Khẳng định hệ thống Kiosk sinh trắc học thực sự đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện cho hành khách, tuy nhiên, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hiện tại hệ thống chưa áp dụng đối với 3 nhóm hành khách gồm: khách mang quốc tịch nước ngoài; khách không mang theo thẻ căn cước công dân gắn chíp (chỉ sử dụng tài khoản định danh VNeID trên điện thoại); khách đi theo đoàn/gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi.

Đối với các nhóm hành khách trên, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân di chuyển thẳng đến các quầy thủ tục và làn kiểm tra an ninh truyền thống để được nhân viên hỗ trợ xử lý nhanh nhất.

Với các hành khách từ đủ 16 tuổi trở lên và sở hữu căn cước công dân gắn chíp, Sân bay Nội Bài khuyến khích chủ động trải nghiệm dịch vụ check-in sinh trắc học tại các sảnh A, B, E để có chuyến bay thông suốt và tiết kiệm thời gian./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Sân bay Nội Bài trang bị hệ thống kiosk sinh trắc học, rút ngắn thời gian làm thủ tục Chỉ với quy trình 3 bước chạm đơn giản, kiosk sinh trắc học cho phép hành khách chủ động hoàn thành xác thực khuôn mặt chưa đầy 10 giây, mang lại trải nghiệm di chuyển nhanh chóng và thông suốt.