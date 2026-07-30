Việt Nam và các nền kinh tế APEC thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ban Thư ký APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức "Hội thảo APEC về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo."

Diễn ra trong hai ngày 30-31/7, Hội thảo là sáng kiến do Việt Nam đề xuất trong khuôn khổ Nhóm công tác APEC về doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Hội thảo có sự tham gia của gần 150 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, Ban Thư ký APEC Quốc tế, các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Liên hợp quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta, Toshiba, CMC, cùng đại diện các viện nghiên cứu và khu vực tư nhân.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa luôn là động lực của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực APEC.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không chỉ nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, mà quan trọng hơn, là mở ra một động lực mới để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao khẳng định đối với Việt Nam, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là một ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế APEC tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng một hệ sinh thái thuận lợi để doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tận dụng hiệu quả chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, với vai trò chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng năng suất, nâng cao sức cạnh tranh và củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế khu vực.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Trịnh Thị Hương cho rằng chuyển đổi số và ứng dụng AI cần gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, nhằm tạo ra những thay đổi về năng suất, hiệu quả quản trị và khả năng tiếp cận thị trường.

Việc chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế APEC và huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Tại Hội thảo, Chủ tịch Nhóm Chỉ đạo về Kinh tế số APEC Ichwan Nasution chia sẻ những ưu tiên hợp tác của APEC trong thời gian tới, bao gồm thúc đẩy ứng dụng các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách số, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ chuyển đổi số.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng những trao đổi, khuyến nghị chính sách tại Hội thảo sẽ đóng góp thiết thực vào việc định hình chương trình nghị sự về kinh tế số của APEC, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị nội dung cho Năm APEC 2027.

Theo chương trình, trong hai ngày làm việc, Hội thảo sẽ tập trung phân tích những xu hướng mới của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang thay đổi mô hình kinh doanh, chuỗi cung ứng và thị trường lao động; chia sẻ các giải pháp và mô hình ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo APEC về thúc đẩy chuyển đổi số cho Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận các chính sách thúc đẩy phát triển kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, hạ tầng số và xây dựng hệ sinh thái thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm; đồng thời đề xuất các định hướng hợp tác khu vực về chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến chung của APEC hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực mới của năng suất và tăng trưởng, Hội thảo khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế APEC trong việc bảo đảm quá trình chuyển đổi số diễn ra theo hướng bao trùm, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy hợp tác khu vực làm nền tảng.

Những kết quả và khuyến nghị của Hội thảo sẽ được tổng hợp thành các đề xuất chính sách trình Nhóm công tác APEC về Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đóng góp vào xây dựng chương trình nghị sự của Năm APEC Việt Nam 2027, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy các sáng kiến hợp tác kinh tế của khu vực./.

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