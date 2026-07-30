Kết quả kinh doanh trái chiều của Meta và Microsoft trong cuộc đua AI

Ngày 29/7, "công ty mẹ" của nền tảng Facebook, Meta (Mỹ), đã công bố lợi nhuận quý thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall, trong bối cảnh chi phí chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các khoản phí pháp lý và trợ cấp thôi việc lớn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.



Meta cho biết lợi nhuận ròng giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 15,8 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh thu tăng 28%, lên 60,8 tỷ USD, vượt dự báo và cho thấy hoạt động quảng cáo của tập đoàn vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc.

Cổ phiếu Meta có thời điểm giảm tới 12% trong phiên giao dịch ngoài giờ, phản ánh tâm lý hoài nghi của giới đầu tư về quy mô chi tiêu cho AI của tập đoàn.



Lợi nhuận của Meta sụt giảm chủ yếu do các khoản chi phí phát sinh 1 lần, trong đó có 2,4 tỷ USD liên quan đến các vụ kiện tụng và 1,2 tỷ USD tiền trợ cấp thôi việc trong đợt cắt giảm nhân sự hồi tháng 5.



Ngoài ra, Meta cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện và cuộc điều tra của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Trong một vụ việc hồi tháng 3, bồi thẩm đoàn tại bang California yêu cầu Meta và Google bồi thường 6 triệu USD cho một phụ nữ 20 tuổi, với cáo buộc các nền tảng của hai công ty công nghệ đã khiến cô bị lệ thuộc từ khi còn nhỏ. Đây là phán quyết đầu tiên có tính chất như vậy và có thể tạo tiền lệ cho hàng nghìn vụ kiện tương tự nhằm vào Meta hiện vẫn chưa được giải quyết.



Meta khẳng định sẽ tiếp tục chi mạnh cho các trung tâm dữ liệu và chip phục vụ phát triển AI. Tập đoàn dự kiến chi tiêu vốn từ 130-145 tỷ USD trong năm nay, gần gấp đôi mức của năm 2025 và cao hơn chút ít so với dự báo trước đó.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg khẳng định AI đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh cốt lõi, hỗ trợ phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo và mở ra những cơ hội hoàn toàn mới trên thị trường doanh nghiệp.



Những cơ hội mới mà ông Zuckerberg đề cập bao gồm kế hoạch triển khai dịch vụ điện toán đám mây, qua đó cho khách hàng bên ngoài thuê năng lực tính toán khổng lồ của Meta.

Trong cuộc trao đổi với các nhà phân tích sau khi công bố báo cáo tài chính, ông Zuckerberg cho biết Meta đã nhận được khá nhiều đề nghị với mức giá cao hơn đáng kể so với chi phí mà tập đoàn bỏ ra để xây dựng năng lực tính toán này.



Kế hoạch trên có thể mang lại một nguồn thu mới cho Meta, tương tự cách tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk từng áp dụng để góp phần tài trợ cho cơ sở hạ tầng AI của mình. Khác với các đối thủ Amazon, Microsoft và Google, Meta từ trước đến nay chưa từng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho khách hàng bên ngoài.



Tuy nhiên, theo nhà phân tích cấp cao Minda Smiley của công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, giọng điệu lạc quan của ông Zuckerberg về tiềm năng kinh doanh của AI hoàn toàn trái ngược với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng nhằm vào các công ty mạng xã hội, liên quan đến cáo buộc gây tổn hại và khiến trẻ em lệ thuộc vào các nền tảng.

Bà Smiley cho rằng sự đối lập này có thể khiến Meta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xây dựng uy tín ở một lĩnh vực mà Meta vốn đã đi sau các đối thủ.



Trong khi đó, bộ phận thực tế ảo Reality Labs của Meta tiếp tục thua lỗ nặng, với khoản lỗ hoạt động 4,6 tỷ USD trong quý vừa qua. Bộ phận này đã khiến Meta thua lỗ hàng chục tỷ USD.

Gần đây, Meta ngày càng chuyển trọng tâm phát triển phần cứng sang kính thông minh tích hợp AI, sản phẩm tiêu dùng được đánh giá là có nhiều triển vọng bên ngoài lĩnh vực mạng xã hội. Làn sóng đầu tư vào AI cũng làm giảm đáng kể lượng tiền mặt của Meta.

Dòng tiền tự do của tập đoàn giảm từ 8,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 784 triệu USD. Tình trạng chi tiêu tiền mặt lớn cho AI tương tự cũng từng khiến Phố Wall lo ngại khi Google công bố kết quả kinh doanh vào tuần trước.



Kết quả trên của Meta trái ngược với Microsoft, một “ông lớn” công nghệ khác cũng từng đối mặt với những nghi ngại của nhà đầu tư nhưng đã công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo, nhờ sự tăng trưởng của các mảng điện toán đám mây và AI.

Cùng ngày, Microsoft thông báo đạt doanh thu 90 tỷ USD và lợi nhuận ròng 35,8 tỷ USD trong quý cuối của năm tài khóa 2025 (kết thúc cuối tháng 9/2026). Giới chuyên gia đánh giá kết quả này có thể phần nào làm dịu lo ngại của giới đầu tư về hiệu quả từ các khoản đầu tư vào AI của tập đoàn.



Công cụ hỗ trợ công việc ứng dụng AI Copilot của Microsoft hiện có hơn 30 triệu người dùng trả phí. Theo Giám đốc điều hành Satya Nadella, con số này là minh chứng cho niềm tin của khách hàng khi lựa chọn Microsoft trong quá trình chuyển đổi sang AI.



Microsoft cũng ghi nhận khoản lãi 3,2 tỷ USD từ khoản đầu tư vào công ty AI Anthropic. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào OpenAI giúp lợi nhuận ròng của Microsoft tăng thêm 480 triệu USD trong quý 4 của tài khóa 2025 và 4,9 tỷ USD trong cả tài khóa.



Các công ty công nghệ lớn của Mỹ đang chi hàng tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng AI và phát triển những mô hình ngày càng tiên tiến. Riêng Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta dự kiến chi tổng cộng khoảng 700 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán AI trong năm nay./.

Meta lần đầu tiên có thể vượt Google về doanh thu quảng cáo kỹ thuật số năm 2026 Theo công ty nghiên cứu thị trường Emarketer, doanh thu quảng cáo ròng toàn cầu của Meta, chủ sở hữu Instagram, dự kiến đạt 243,46 tỷ USD vào năm 2026, cao hơn mức 239,54 tỷ USD ước tính của Google.

​