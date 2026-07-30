Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Daniele Tavano, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italy), cùng các nhân sự cấp cao của Tập đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Chào mừng ông Daniele Tavano và đoàn công tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế, kinh nghiệm và năng lực của Leonardo, một trong những tập đoàn công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của Italia và châu Âu.

Với thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hàng không vũ trụ, trực thăng, điện tử và công nghệ số, Leonardo hiện tham gia nhiều chương trình quy mô lớn tại Italia, châu Âu và trên thế giới.

Tập đoàn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp về an ninh mạng, hệ thống chỉ huy, kiểm soát, radar, cảm biến, giám sát biên giới và bảo vệ các công trình, hệ thống trọng yếu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.

Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Công an Việt Nam mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có Tập đoàn Leonardo, nhất là trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp hiện đại phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

Hoan nghênh các đề xuất hợp tác của ông Daniele Tavano, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị trong thời gian tới, Tập đoàn Leonardo tăng cường giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị chức năng của Bộ Công an về những giải pháp, công nghệ nổi bật.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ AI Vision, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành…

Cùng với hợp tác về công nghệ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Leonardo quan tâm phối hợp nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và triển khai những chương trình nghiên cứu chung phù hợp với nhu cầu, điều kiện và định hướng phát triển của hai bên.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Leonardo sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng, đem lại những kết quả cụ thể trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. Daniele Tavano bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Việt Nam và khẳng định Tập đoàn Leonardo S.p.A. sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia./.

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