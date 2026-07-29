Thế giới

Nga phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Telegram

CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, bị khởi tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế

Nguyễn Hà
Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 cho biết đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, sau khi khởi tố ông theo Bộ luật Hình sự của nước này.

Hãng tin RIA Novosti ngày 29/7 dẫn thông báo của FSB cho biết ông Durov bị Nga khởi tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

FSB cho biết ông Durov sinh tại thành phố Saint Petersburg của Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đồng thời đang ở Pháp.

Theo FSB, Telegram đã không xóa các kênh phát thông tin, nhóm chat và tài khoản tự động lập trình sẵn để tương tác với người dùng như trả lời tin nhắn, đăng bài hay thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại (hay còn gọi là bot).

Cơ quan này cho rằng các nền tảng trên đang bị lợi dụng để chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại, khủng bố tại Nga, các vụ giết người hàng loạt và lừa đảo trên không gian mạng, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất lớn.

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Biểu tượng ứng dụng Telegram. (Ảnh: AFP/TTXVN)

FSB cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 46 thanh niên trong số những người sử dụng dịch vụ hẹn hò “Leomatch” trên Telegram. Trong số những người bị bắt có các đối tượng được cho là đã tấn công lực lượng thực thi pháp luật và thực hiện các vụ đốt phá nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau.

Hiện Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.

Được thành lập năm 2013, Telegram hiện là một trong những nền tảng nhắn tin phổ biến tại Nga cũng như ở Ukraine, được sử dụng rộng rãi để cập nhật thông tin và liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)
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