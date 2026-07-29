Google ra mắt trợ lý AI cá nhân Gemini Spark tại Việt Nam

Ngày 29/7, Google đã chính thức giới thiệu Gemini Spark tại Việt Nam. Gemini Spark là trợ lý AI cá nhân hoạt động 24/7, được thiết kế để hỗ trợ người dùng xử lý các tác vụ hằng ngày một cách chủ động.

Trong vài tuần tới, tính năng này sẽ được mở rộng cho người dùng Google AI Pro tại Việt Nam. Gemini Spark có thể tiếp tục thực hiện các tác vụ ở chế độ nền ngay cả khi máy tính đã đóng hoặc điện thoại đang khóa màn hình.

Được xây dựng trên hạ tầng đám mây bảo mật của Google, Gemini Spark có khả năng tích hợp liền mạch với các công cụ Google Workspace quen thuộc như Gmail, Docs và Sheets, giúp người dùng bắt đầu sử dụng ngay mà không cần thực hiện các bước thiết lập phức tạp.

Gemini Spark sẽ được cung cấp cho người dùng đăng ký Google AI Ultra và Pro bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đánh dấu bước chuyển dịch trong cách AI hỗ trợ con người từ một công cụ phản hồi thụ động trở thành một trợ lý chủ động có thể hỗ trợ thực hiện các công việc thực tế ngay cả khi bạn đang ngủ.

Được phát triển trên nền tảng 3.6 Flash, Gemini Spark có khả năng xử lý các tác vụ số tốn thời gian theo yêu cầu của người dùng, giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho những ưu tiên quan trọng.

Gemini Spark luôn hoạt động theo sự chỉ dẫn của người dùng, cho phép bạn chủ động lựa chọn thời điểm kích hoạt và các ứng dụng mà công cụ này có thể kết nối. Với những hành động quan trọng như chi tiêu hoặc gửi email, Spark được thiết kế để yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện, đảm bảo người dùng luôn giữ quyền kiểm soát.

Trước đó, tại sự kiện I/O 2026 do Google tổ chức ở Mỹ, công ty đã giới thiệu Gemini Spark - một tính năng AI được kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dùng./.

Người Việt chính thức được dùng tính năng Trí thông minh cá nhân trên Gemini Trí thông minh cá nhân kết nối thông tin một cách bảo mật từ các ứng dụng như Gmail và Google Photos, biến Gemini thành một trợ lý đắc lực dành riêng cho người dùng tại Việt Nam.

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