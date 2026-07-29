Công nghệ

Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng hạn chế nhập khẩu robot vì lý do an ninh quốc gia

Trung Quốc đưa ra phản ứng sau khi Chính quyền Tổng thống Trump bổ sung robot hình người và robot 4 chân vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Nguyễn Hằng
Robot biểu diễn đá bóng tại một cửa hàng ở New York, Mỹ, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Robot biểu diễn đá bóng tại một cửa hàng ở New York, Mỹ, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố chính phủ nước này phản đối việc Mỹ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc.

Bà Mao Ninh đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi về việc Mỹ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Người phát ngôn này cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ không giúp Mỹ tăng năng lực cạnh tranh, mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người tiêu dùng Mỹ.

Bà Mao Ninh khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty của nước này.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung robot hình người và robot 4 chân vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các "thiết bị robot tiên tiến" đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật di chuyển bằng 4 chân. Trước đó, danh sách này đã bao gồm một số loại thiết bị bay không người lái (UAV) và sản phẩm của các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei và China Telecom.

Việc mở rộng danh sách được đưa ra trên cơ sở kết luận của lực lượng đặc nhiệm do Nhà Trắng thành lập. Nhóm này nhận định các robot sản xuất ở nước ngoài có thể gây rủi ro cho an ninh mạng, đe dọa an toàn của các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như an ninh của người dân Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ vẫn có thể cấp miễn trừ trong một số trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Trung Quốc #Robot hình người #Cấm nhập khẩu #UAV Mỹ Trung Quốc
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