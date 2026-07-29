Công nghệ và con người tạo động lực cho bước nhảy số của Việt Nam

Trong ngày 29-30/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức AVSE Global (Pháp) phối hợp Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), Liên minh Kinh tế On-Chain Toàn cầu (GOE Alliance) và Startup Vietnam Foundation (SVF) tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (VGIC) 2026, với chủ đề “Công nghệ tương lai - Bước nhảy số Việt Nam.”

Tại đây, 100 nhà đổi mới sáng tạo là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo công nghệ người Việt, gốc Việt đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu thế giới, chia sẻ những góc nhìn chiến lược, bài học thực tiễn về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế.

Sự tham gia của các cơ quan quản lý, tập đoàn, quỹ đầu tư và startup cũng tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa chính sách, công nghệ, đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xuyên suốt chương trình, Diễn đàn tập trung thảo luận về 4 trụ cột chiến lược định hình tương lai số của Việt Nam, gồm: Smart Data (dữ liệu thông minh); Smart People (nhân tài thông minh); Smart Business Processes (quy trình doanh nghiệp thông minh); Smart Technology (công nghệ thông minh).

Diễn đàn tạo không gian đối thoại, kết nối các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia người Việt trên toàn cầu; thúc đẩy chuyển hóa tri thức, công nghệ và nguồn lực thành các sáng kiến, dự án có giá trị thực tiễn cho sự phát triển của Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Diễn đàn hướng tới đóng góp cho quá trình xây dựng quốc gia thông minh thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tuần hoàn, bền vững với mô hình hợp tác gồm Nhà nước, nhà trường, tập đoàn, startup và quỹ đầu tư, nhằm kết nối chính sách, tri thức, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global cho biết chương trình sẽ thảo luận về con đường, phương thức và chiến lược xây dựng quốc gia thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp, quản trị, kinh doanh và chuyển đổi công nghiệp.

Công nghệ không thay đổi một quốc gia, mà chính con người mới tạo nên sự thay đổi đó thông qua công nghệ. Thực tế, nhiều quốc gia có thể mua được công nghệ nhưng không chắc chắn đạt được tăng trưởng cao, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nhiều quốc gia không phải là nơi sáng tạo hoặc làm chủ công nghệ lõi từ giai đoạn đầu phát triển, nhưng vẫn vươn tới thịnh vượng nhờ năng lực sử dụng công nghệ hiệu quả. Điều này cho thấy yếu tố quan trọng là biến công nghệ thành đòn bẩy cho tăng trưởng và trong quá trình chuyển đổi này, con người luôn giữ vị trí trung tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường thông tin, Thành phố đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn mới.

Các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số được kỳ vọng tạo ra các mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản trị.

Các đơn vị ký kết và ra mắt Vietnam Innovation & Policy Labs (tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách độc lập) tại diễn đàn. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thành phố tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư; qua đó kết nối hiệu quả chính sách, tri thức, công nghệ, tài chính và thị trường.

Việc Thành phố được ghi nhận trong Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu là kết quả bước đầu đáng khích lệ. Thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực về công nghệ, đầu tư, nhân lực chất lượng cao.

Thành phố đã bước đầu hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo thêm các kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho những dự án đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Cùng với xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai Trung tâm tài chính quốc tế. Hai mô hình sẽ bổ trợ lẫn nhau, kết nối công nghệ, doanh nghiệp với nguồn vốn và nhà đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng./.

Chủ quyền an ninh mạng - gốc rễ của chuyển đổi số Ông Yuri Maximov, chuyên gia người Nga, nhận định nếu một quốc gia không thể ngay lập tức xây dựng một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hoàn toàn tự chủ, quốc gia đó phải bắt đầu với chủ quyền an ninh mạng.

