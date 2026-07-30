Mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả tiền, người lao động kêu cứu

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định-Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay.

Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đối với bà Phạm Thị Bích Hạnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Tấn Đạt, gần một năm qua là quãng thời gian đầy áp lực. Bà cho biết Công ty Phúc Thịnh Bình Định vẫn còn nợ đơn vị hơn 2,3 tỷ đồng tiền hàng và tiền gia công. Khoản nợ lớn từ doanh nghiệp vẫn chưa thể thu hồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhiều lao động nông thôn.

Cùng cảnh ngộ, bà V.T.L.V vẫn chưa nhận được gần 40 triệu đồng tiền lương của hai vợ chồng cùng 200 triệu đồng đã cho đại diện công ty vay từ năm 2023. Theo bà V, đó là số tiền tích cóp nhiều năm của gia đình với mong muốn có khoản dự phòng khi về già. Đến nay, sau nhiều lần liên hệ nhưng không có kết quả, gia đình bà vẫn chỉ biết chờ đợi.

Ngoài ra, một công nhân từng làm việc tại Công ty Phúc Thịnh Bình Định cho biết, sau nhiều lần yêu cầu, doanh nghiệp đã thanh toán một phần tiền lương nhưng vẫn còn nợ hơn 36 triệu đồng. Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều lao động khác cũng phản ánh vẫn chưa nhận đủ tiền lương và các khoản liên quan. Đối với họ, đó là thành quả của nhiều tháng lao động vất vả nhưng đến nay vẫn chưa được bảo đảm.

Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở Công ty Phúc Thịnh Bình Định tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Tuy nhiên, người quản lý, điều hành hiện nay không phải là giám đốc cũ của doanh nghiệp.

Trong khi đó, các khoản nợ tiền lương, tiền hàng, tiền công và bảo hiểm xã hội phát sinh trước đây vẫn chưa được giải quyết, khiến nhiều người lao động và chủ nợ không khỏi băn khoăn về việc quyền lợi của mình sẽ được giải quyết như thế nào.

Người lao động, các hộ nhận gia công và bạn hàng mong muốn doanh nghiệp sớm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, có giải pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh việc Công ty Phúc Thịnh Bình Định đột ngột ngừng hoạt động, giám đốc mất liên lạc, để lại khoản nợ hàng tỷ đồng tiền lương, tiền công, tiền hàng và bảo hiểm xã hội của hàng trăm người lao động, hộ nhận gia công và đối tác.

Sau phản ánh, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, đến nay, sau gần một năm, nhiều khoản nợ vẫn chưa được giải quyết, trong khi những người bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục chờ đợi một hướng xử lý cụ thể từ doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền./.

Nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương để bảo đảm cuộc sống người lao động Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương đối với người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo đảm cuộc sống trong bối cảnh mới.