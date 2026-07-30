Giải quyết dứt điểm vướng mắc thu hồi đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Sáng 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến thu hồi đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cho biết Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các nông, lâm trường trực thuộc hiện được giao quản lý khoảng 17.000ha đất trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, thực tế chỉ quản lý được hơn 12.000ha, còn 4.098ha đã bị lấn chiếm, các nông, lâm trường không còn khả năng quản lý.

Do đó, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đề nghị bàn giao diện tích này cho địa phương để quản lý, tổ chức đo đạc, xác định nguồn gốc, quy chủ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với diện tích người dân đang sử dụng.

Hiện trong diện tích Tổng Công ty quản lý còn 3.028ha đất sử dụng kém hiệu quả, tiếp tục phát sinh tình trạng lấn chiếm.

Để giải quyết vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã ban hành nhiều thông báo kết luận chỉ đạo xử lý.

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam trước cổ phần hóa.

Theo phương án này, doanh nghiệp bàn giao 7.140ha về địa phương, gồm 3.028ha tự nguyện trả lại và 4.098ha người dân đang quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh do thời điểm thu hồi đất vẫn phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp tài sản trước khi xử lý đất đai.

Việc tỉnh ban hành quyết định thu hồi sớm hơn thời điểm Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực dẫn đến chưa đúng trình tự, thủ tục.

Vướng mắc về việc chưa hoàn tất thủ tục quản lý chính thức đối với 3.028ha khiến nhiều kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch khu công nghiệp và giao đất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa thể triển khai; đồng thời tiếp tục phát sinh tình trạng lấn chiếm đất.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh vụ việc liên quan đến việc thu hồi đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã kéo dài khoảng 10 năm, cần sớm được giải quyết dứt điểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp nhằm họp giải quyết vướng mắc liên quan đến thu hồi đất của Tổng Công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng cho biết Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, không để tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng đất và quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện lại các thủ tục theo quy định hiện hành. Tỉnh Phú Thọ cần thu hồi các quyết định về đất đai đã ban hành trước đây để hoàn thiện lại quy trình thu hồi, giao và quản lý đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

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