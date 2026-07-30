Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng quy mô nguồn vốn các doanh nghiệp tăng 35,5%

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 964.490 cơ sở kinh tế, sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang hoạt động, với 5.822.564 lao động tại thời điểm 31/12/2025; trong đó có 296.759 doanh nghiệp (chiếm 30,8% tổng số cơ sở), với hơn 4,6 triệu lao động (chiếm 80,1% tổng lao động).

Thông tin được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức sáng 30/7.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tổng quy mô nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động tính đến hết năm 2025 đạt 17.420 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5% so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 6,3% trong giai đoạn 2020-2025. Quy mô nguồn vốn bình quân trên một doanh nghiệp năm 2025 đạt 58,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 15,8% so với năm 2020.

Trong nhóm doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm ưu thế với 282.416 cơ sở và gần 2,9 triệu lao động; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có 14.032 cơ sở (1,5%), nhưng sử dụng 1,6 triệu lao động (27,7%), thể hiện mức độ tập trung lao động cao và vai trò nổi bật trong các ngành sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ hỗ trợ. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có 661.462 cơ sở (68,6%), sử dụng 1,08 triệu lao động (18,6%).

Số lượng 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh (tính đến 31/12/2025) tăng 17,1% so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 3,2% trong giai đoạn 2020-2025.

Theo Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp vào xu hướng mở rộng quy mô khu vực doanh nghiệp, cơ cấu doanh nghiệp theo thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng.

Đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tham luận. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng với 282. 416 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 95,2%), tăng 16,2% so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 3,0%. Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.

Doanh nghiệp FDI ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, với 14.032 doanh nghiệp, tăng 41 % so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 7,1%.

Sự gia tăng nhanh của khu vực FDI tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố.

Sự chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp không chỉ diễn ra giữa các thành phần kinh tế mà còn thể hiện rõ theo ngành kinh tế. Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 223.789 doanh nghiệp; khu vực công nghiệp và xây dựng có 72.523 doanh nghiệp; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 447 doanh nghiệp.

Tổng doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt 12.208 nghìn tỷ đồng tăng 50,4% so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 8,5%. Doanh thu tiếp tục tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực vốn FDI. Doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 7.400 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp FDI ghi nhận 3.869 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước đạt 939 nghìn tỷ đồng.

Xét theo ngành kinh tế, doanh thu tiếp tục tập trung ở hai khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, phản ánh vai trò chủ đạo của các hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất trong tạo doanh thu cho khu vực doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định việc dòng vốn tiếp tục gia tăng trong khu vực doanh nghiệp phản ánh năng lực huy động nguồn lực ngày càng lớn của nền kinh tế và tạo nền tảng cho việc mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Quy mô nguồn lực tài chính của khu vực doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng, tạo dư địa cho đầu tư, sản xuất và phát triển kinh doanh. Cùng với đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng trưởng phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động và khả năng duy trì động lực tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Đánh giá kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nhấn mạnh kết quả điều tra không chỉ phản ánh quy mô, cơ cấu và hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế mà còn cung cấp những thông tin quan trọng về năng lực sản xuất, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khả năng thích ứng của các đơn vị kinh tế trong điều kiện phát triển mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Lộc Hà đồng thời lưu ý thu thập dữ liệu mới chỉ là bước khởi đầu, giá trị lớn nhất của cuộc tổng điều tra nằm ở khả năng khai thác, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành các quyết sách phát triển.

Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026 là nguồn thông tin thống kê chính thức phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng của các ngành, lĩnh vực kinh tế; làm căn cứ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 và các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất mở rộng không gian, dư địa phát triển và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước Sau 50 năm chính thức, vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; GRDP năm 2025 khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.