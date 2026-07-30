Ôtô-Xe máy

Kia đầu tư 649 triệu USD sản xuất ôtô điện tại Mexico

Đây là lần đầu tiên một mẫu ôtô chạy hoàn toàn bằng điện của Kia được sản xuất tại Mexico, đồng thời đánh dấu bước chuyển của ngành công nghiệp ôtô nước này sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Phi Hùng
Quang cảnh trung tâm phân phối xe Kia tại thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Quang cảnh trung tâm phân phối xe Kia tại thủ đô Mexico City, Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Hãng ôtô Kia ngày 29/7 thông báo sẽ đầu tư 649 triệu USD để mở rộng nhà máy tại bang Nuevo León, tiếp tục củng cố vị thế của Mexico là một trung tâm sản xuất ôtô và xe điện quan trọng tại khu vực Bắc Mỹ.

Khoản đầu tư sẽ giúp nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc lần đầu tiên đưa mẫu xe thuần điện EV3 vào sản xuất tại Mexico.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Giám đốc Điều hành Kia Mexico - ông Horacio Chávez - tại buổi họp báo cùng ngày cho biết khoản đầu tư nêu trên sẽ được sử dụng để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở thành phố Pesquería, bang Nuevo León, thay vì xây dựng cơ sở mới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard xác nhận từ ngày 4/8 tới, nhà máy của Kia sẽ chính thức lắp ráp mẫu xe điện EV3.

Đây là lần đầu tiên một mẫu ôtô chạy hoàn toàn bằng điện của Kia được sản xuất tại Mexico, đồng thời đánh dấu bước chuyển của ngành công nghiệp ôtô nước này từ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tạo ra khoảng 500 việc làm ngay trong năm 2026 và nâng tổng số việc làm trực tiếp lên khoảng 1.500 trong giai đoạn 2028-2030. Một phần đáng kể sản lượng xe điện sẽ phục vụ thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh mà Chính phủ Mexico đang theo đuổi.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ebrard cho rằng quyết định của Kia phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Mexico, đồng thời phù hợp với “Kế hoạch Mexico” (Plan México) - chiến lược phát triển công nghiệp do Tổng thống Claudia Sheinbaum khởi xướng nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước, thu hút các ngành công nghệ cao và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng.

Khoản đầu tư mới của Kia cũng góp phần củng cố vị thế của Mexico là một trong những trung tâm sản xuất ôtô lớn nhất thế giới và là điểm đến quan trọng của các dòng vốn đầu tư vào ngành xe điện tại khu vực Bắc Mỹ.

Những năm gần đây, nhiều tập đoàn ôtô quốc tế như Tesla, BYD, Volvo, General Motors, BMW và Kia đã liên tục mở rộng đầu tư hoặc triển khai các dự án sản xuất xe điện và linh kiện tại Mexico, tận dụng lợi thế về chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực và Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xe điện #xe KIA #EV3 Hàn Quốc Mexico
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