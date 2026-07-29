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Động đất tại Kumamoto làm đình trệ chuỗi cung ứng bán dẫn và ôtô Nhật Bản

Honda Motor tạm ngừng nhà máy sản xuất xe máy, động cơ tại thị trấn Ozu đến hết 31/7; Nissan Motor sẽ dừng một phần hoạt động tại hai nhà máy ở Fukuoka từ chiều 30/7 do nguồn cung linh kiện bị chậm.

Hương Thủy
(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto (miền Tây Nam Nhật Bản) ngày 28/7 đã gây chấn động mạnh, khiến hàng loạt nhà máy sản xuất bán dẫn và công nghiệp lớn tại đây phải đóng cửa trong ngày 29/7.

Diễn biến này đang dấy lên mối lo ngại về những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nếu tình trạng đình trệ kéo dài.

Ngành công nghiệp bán dẫn-thế mạnh của vùng Kumamoto chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hãng sản xuất linh kiện bán dẫn Sony Semiconductor đã lập tức đình chỉ hoạt động của nhà máy tại thị trấn Kikuyo ngay sau chấn động và chưa đưa ra lộ trình khôi phục.

Các "gã khổng lồ" chip khác như Renesas Electronics và nhà cung cấp thiết bị Tokyo Electron cũng đồng loạt dừng sản xuất tại hai nhà máy của mỗi hãng ở địa phương. Hãng Mitsubishi Electric cũng phải thực hiện động thái tương tự tại các cơ sở sản xuất ở Koshi và Kikuchi.

Hiệu ứng dây chuyền nhanh chóng lan sang ngành chế tạo ôtô và xe máy. Toyota Motor Kyushu dù đã vận hành lại ba nhà máy ở tỉnh Fukuoka lân cận sau khi kiểm tra an toàn, nhưng sau đó phải thông báo dừng hoạt động trở lại từ tối 29/7 đến hết ngày 31/7 do đứt gãy chuỗi logistics và các đối tác cung ứng gặp sự cố.

Honda Motor cũng tạm ngừng nhà máy sản xuất xe máy và động cơ tại thị trấn Ozu đến hết ngày 31/7. Nissan Motor thông báo sẽ dừng một phần hoạt động tại hai nhà máy ở Fukuoka từ chiều 30/7 do nguồn cung linh kiện bị chậm.

Làn sóng đóng cửa nhà máy cũng lan rộng ra nhiều ngành nghề khác, bao gồm cơ sở sản xuất bia của Suntory Holdings tại Kashima, nhà máy hóa chất của Mitsubishi Chemical tại Uto. Hãng sản xuất giấy Nippon Paper Industries cho biết nhà máy Yatsushiro của họ đã bị hư hại nặng phần ống khói và chưa thể xác định thời điểm sản xuất trở lại.

Bên cạnh sản xuất, hệ thống logistics tại Kumamoto cũng tạm thời tê liệt. Dịch vụ Bưu chính Nhật Bản (Japan Post) thông báo ngừng cung cấp dịch vụ tại các bưu cục trên toàn tỉnh, trong khi các hãng chuyển phát nhanh lớn như Yamato Transport và Sagawa Express đã tạm dừng dịch vụ nhận và giao hàng tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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