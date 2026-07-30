Trao tặng 10 gia đình khó khăn điều trị vô sinh hiếm muộn miễn phí 100%

Ngày 30/7, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức tổng kết Chương trình "Tuần lễ vàng 2026-Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ" và công bố 10 gia đình được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau quá trình xét duyệt hàng trăm hồ sơ đăng ký.

Ngay sau khi chương trình được phát động, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký từ các cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp cả nước. Mỗi hồ sơ đều được Hội đồng chuyên môn xem xét kỹ lưỡng dựa trên tình trạng bệnh lý, chỉ định điều trị, hoàn cảnh thực tế của từng gia đình nhằm bảo đảm sự hỗ trợ được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy tinh thần nhân văn mà chương trình hướng tới.

Sau quá trình xét duyệt, 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được lựa chọn để nhận gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Mỗi gói hỗ trợ có giá trị khoảng 100 triệu đồng (tùy từng trường hợp), bao gồm toàn bộ chi phí điều trị từ các xét nghiệm cần thiết, thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi cùng các dịch vụ chuyên môn liên quan.

Điểm đặc biệt của Tuần lễ vàng không nằm ở số lượng gói hỗ trợ được trao, mà ở những câu chuyện phía sau mỗi bộ hồ sơ. Có những cặp vợ chồng đã hơn mười năm mong con. Có những gia đình nhiều lần điều trị thất bại. Có những người sống ở vùng sâu, vùng xa, chưa từng có điều kiện tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Cũng có những cặp vợ chồng phải tạm gác lại ước mơ làm cha mẹ chỉ vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Hai trong số mười gia đình nhận hỗ trợ năm nay là gia đình chị Vàng Thị Say - anh Sùng Seo Sài (Tuyên Quang) và gia đình chị Vi Thị Tuyết - anh Lô Văn Khấn (Nghệ An). Một gia đình đã chờ đợi gần 10 năm, gia đình còn lại trải qua nhiều năm điều trị nhưng chưa thể thực hiện IVF vì điều kiện kinh tế. Với họ, quyết định hỗ trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Tại buổi lễ, một trong những câu chuyện xúc động là gia đình chị Nguyễn Thị Trang và anh Phạm Anh Tuấn (Ninh Bình) - những người từng nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí 100% năm 2019. Sau hành trình kéo dài gần một thập kỷ với nhiều lần điều trị thất bại, nhiều lần mất con và 11 lần chuyển phôi, anh chị đã đón con đầu lòng khỏe mạnh năm 2023 và tiếp tục chào đón thêm một em bé trong năm 2026.

10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được lựa chọn để nhận gói hỗ trợ 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại buổi lễ, Thạc sỹ Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, mỗi hồ sơ gửi về đều là một câu chuyện của nhiều năm chờ đợi. Điều bệnh viện mong muốn không chỉ là hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn trao thêm cơ hội để những gia đình tưởng như đã cạn hy vọng có thể tiếp tục hành trình làm cha mẹ. Mỗi em bé chào đời từ chương trình chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục duy trì và mở rộng Tuần lễ vàng trong những năm tới.

Không chỉ dừng lại ở 10 gói IVF miễn phí 100%, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chuyên sâu nhằm giúp nhiều gia đình hơn có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Trong đó, 25 gói hỗ trợ miễn phí xét nghiệm sàng lọc phôi mang gene bệnh lý di truyền (PGT-M) sẽ giúp các cặp vợ chồng có nguy cơ di truyền bệnh lý sang thế hệ sau được tiếp cận kỹ thuật sàng lọc phôi hiện đại, góp phần nâng cao cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Trong bối cảnh mức sinh đang giảm, việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm góp phần gia tăng mức sinh tại Việt Nam hiện nay. Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.

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