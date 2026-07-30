Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lan tỏa thông điệp dinh dưỡng khoa học và hợp lý

Sáng 30/7, Báo Sức khỏe và Đời sống với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5.

Tiếp nối thành công của 4 mùa đã qua, cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 tiếp tục lan tỏa thông điệp "Dinh dưỡng khoa học-Vận động hợp lý," nhằm cổ vũ người dân chủ động bảo vệ và chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định cuộc thi đã thực sự trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ để cùng ngành y tế nâng cao nhận thức của người dân về rèn luyện sức khỏe, cải thiện thể lực, trí lực. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng thông qua chủ động rèn luyện thể chất, thực hành dinh dưỡng khoa học là giải pháp mang tính gốc rễ, phù hợp với định hướng chiến lược của Nghị quyết số 72-NQ/TW về việc chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh."

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị mùa giải thứ 5 cần tập trung sâu hơn vào tính bền vững, khuyến khích sự tham gia của các gia đình và các cộng đồng dân cư.

Chia sẻ về những điểm mới của mùa giải năm nay, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, Ban Tổ chức sẽ tăng cường các hoạt động tương tác trực tuyến, mở ra các không gian giao lưu giữa các ứng viên với những chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và vận động. Đồng thời, cuộc thi khuyến khích sự tham gia của các gia đình, các nhóm bạn bè, câu lạc bộ để hành trình vượt qua giới hạn bản thân trở nên kỷ luật và hiệu quả hơn.

Phó giáo sư Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh, tiêu chí khắt khe của Tôi khỏe đẹp hơn so với các cuộc thi nhan sắc, hình thể khác.

“Chúng ta đều hiểu rằng, giảm cân nhanh không khó. Nếu nhịn ăn, nhịn uống hoặc uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc gây mất nước, hay vắt kiệt sức lực bằng những bài tập phản khoa học, ai cũng có thể giảm 5-7kg chỉ trong một tuần. Nhưng đó là sự tàn phá cơ thể, là hành vi bức tử các tế bào và hệ miễn dịch của chính mình. Chúng tôi sẽ loại bỏ ngay lập tức những hồ sơ có dấu hiệu sử dụng các biện pháp tiêu cực, đe dọa đến sức khỏe. Khỏe và đẹp phải được xây dựng trên nền tảng của sự bền vững. Dinh dưỡng và vận động chính là hai giải pháp quan trọng nhất mà người dân cần quan tâm để nâng cao thể chất, tầm vóc,” Phó giáo sư Trần Thanh Dương cho hay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo của Cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, sau 3 vòng thi, Hội đồng Giám khảo sẽ căn cứ vào sự thay đổi một cách khoa học của các chỉ số cơ thể (BMI, WHR), cùng với khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng để lựa chọn ra những người xuất sắc nhất cho lễ tôn vinh và trao giải được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, năm nay, Ban Tổ chức phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư-Ngày mai tươi sáng sẽ tổ chức trao giải thưởng 10.000.000 đồng dành riêng cho bệnh nhân ung thư tham gia cuộc thi. Giải thưởng này như một sự khích lệ, động viên ứng viên trong cuộc chiến với căn bệnh tật và với chính bản thân mình để cải thiện sức khoẻ trong hành trình tìm lại “ngày mai tươi sáng”.

Ban Tổ chức cho biết, kể từ lần đầu tổ chức vào năm 2022, Tôi khỏe đẹp hơn đã trở thành phong trào truyền thông y tế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sức hút của cuộc thi được minh chứng qua những con số tăng trưởng vượt bậc: từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt đăng ký trong hai mùa gần đây./.

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