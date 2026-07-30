Đà Nẵng đầu tư gần 11.300 tỷ đồng nâng tầm cửa ngõ hàng không quốc tế

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư gần 11.300 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất hơn 165.000m²; trong đó khoảng 122.800m² là diện tích đang sử dụng và khoảng 42.000m² là diện tích mở rộng, điều chỉnh, cần bàn giao. Nhà ga T1 sẽ được cải tạo, mở rộng, nâng tổng diện tích sàn thêm khoảng 96.000m², đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong tổng mức đầu tư gần 11.300 tỷ đồng, phần đã thực hiện có giá trị hơn 1.300 tỷ đồng, phần đầu tư mở rộng gần 10.000 tỷ đồng. Ngoài hạng mục nhà ga hành khách, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ, gồm cầu cạn, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và các công trình kỹ thuật liên quan.

Mục tiêu của dự án là nâng công suất khai thác Nhà ga hành khách T1 lên 14 triệu hành khách mỗi năm, phục vụ cả hành khách nội địa và quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Dự án cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không và đáp ứng yêu cầu phát triển của một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng hành khách cao của cả nước.

Việc mở rộng Nhà ga T1 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận và phục vụ hành khách, tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới đường bay, góp phần phát triển ngành du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố cũng như khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đồng thời, dự án sẽ cùng với Nhà ga T2 và hệ thống hạ tầng hiện có từng bước hoàn thiện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm hàng không quan trọng của khu vực.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong khoảng 41 tháng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027. Phần mở rộng nhà ga sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029; phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029./.

Cục Hàng không nói về lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác chi tiết cho từng giai đoạn chuyển đổi khi đưa vào khai thác Sân bay quốc tế Long Thành từ 1/12 tới.