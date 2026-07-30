Xe buýt và metro cùng tăng khách khi miễn phí vé xe buýt

Sau một tháng triển khai miễn phí vé xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đi xe buýt tăng 39%, trong khi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết một tháng triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về miễn phí vé xe buýt, do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/7.

Xe buýt và metro cùng tăng

Từ ngày 1/7, chính sách miễn phí vé xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai trên 134 tuyến xe buýt có trợ giá và không trợ giá. Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 7/2026, toàn hệ thống xe buýt đã vận hành gần 478.000 chuyến, phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách tăng 39%.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng gia tăng đều qua từng tuần, từ mức 33% ở tuần đầu tiên đã lên 45% ở tuần thứ tư. Mức tăng ghi nhận đồng đều ở tất cả các nhóm tuyến, trong đó 109 tuyến xe buýt có trợ giá tăng 38%, 25 tuyến không trợ giá tăng tới 64%, đặc biệt các tuyến kết nối về khu vực Bình Dương đạt mức tăng kỷ lục từ 72% đến 135%.

Số lượng người dùng thường xuyên ứng dụng MultiGo đã tăng 47%, chạm mốc hơn 105.000 người, trong khi tổng lượt tải ứng dụng vượt 376.000 lượt. Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% trước khi triển khai lên 60% sau bốn tuần. Đây là tiền đề kỹ thuật quan trọng để ngành giao thông thành phố chuẩn bị bước sang giai đoạn vận hành tiếp theo từ đầu tháng 10/2026.

Theo ông Lê Hoàn, tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ trung bình đạt 97%, cũng vượt mục tiêu 95% đề ra ban đầu. Chỉ số hài lòng của hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao trên 80%. Người dân ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về thái độ phục vụ văn minh của đội ngũ tài xế, tiếp viên cũng như sự tiện lợi khi tiếp cận các công cụ công nghệ mới.

Không chỉ sản lượng hành khách đi xe buýt tăng, mà metro Bến Thành - Suối Tiên cũng đón nhận tín hiệu tích cực. Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 cho biết, khách đi metro trong tháng 7 đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, dù đây đang là giai đoạn hè. Việc tăng cường kết nối giữa xe buýt và metro thông qua nâng cấp trạm dừng, nhà chờ, đường kết nối… cũng giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận khi sử dụng xe buýt và metro hơn.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An đánh giá, sản lượng xe buýt tăng 39% đồng nghĩa với nhiều người giảm phương tiện cá nhân, cho thấy việc miễn phí xe buýt đã mang lại hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, dù tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đã đạt 97% là rất tốt nhưng đặc biệt phải quan tâm đến chỉ tiêu đến đúng giờ. Người dân đi làm trễ sẽ bị trừ lương, nên xe buýt không đảm bảo đúng giờ thì họ sẽ không lựa chọn. Nếu xe buýt đúng giờ, chắc chắn người dân sẽ sử dụng nhiều hơn.

Ứng dụng AI để tối ưu hóa biểu đồ giờ

Từ tháng 6/2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi, thay thế 175 phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống sang xe buýt điện hiện đại trên 13 tuyến giao thông trọng điểm. Việc đưa các phương tiện thân thiện với môi trường vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng chuyến đi, giảm thiểu phát thải mà còn tăng cường khả năng kết nối liên vùng hiệu quả.

Hạ tầng xe buýt liên tục được chỉnh trang và nâng cấp. Ngành giao thông đã hoàn thành sơn nhận diện phản quang tại 638 điểm dừng, lắp đặt hệ thống màn hình LED thông tin tại các trạm trung chuyển lớn. Nhiều mẫu nhà chờ mới hiện đại đã được lắp đặt, kết hợp với hệ thống mái che lối đi bộ kết nối trực tiếp xe buýt với các nhà ga metro số 1.

Tại Hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp như Vinbus, Phương Trang, Hợp tác xã 19/5… cũng chia sẻ, việc miễn phí xe buýt giúp cho sản lượng hành khách tăng; đồng thời nêu một số khó khăn như một số tuyến còn thiếu trạm, nhà chờ, việc tiếp cận xe buýt ở một số nơi còn khó khăn khi vỉa hè bị lấn chiếm…

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tập trung triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa biểu đồ giờ chạy xe và nghiên cứu làn đường riêng cho xe buýt; phát hành Thẻ giao thông công cộng dành riêng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh; phát động chương trình khách hàng thân thiết trên nền tảng MultiGo để giữ chân hành khách.

Liên quan ứng dụng AI, ông Lê Hoàn cho biết, từ ngày 1/8, tuyến số 33 (Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được ứng dụng công nghệ AI để phân tích các dữ liệu, tối ưu hóa hoạt động, giúp giảm thời gian chờ của người dân. Đây là tuyến có sản lượng hành khách rất lớn của hệ thống xe buýt thành phố, trung bình mỗi ngày có 320 chuyến.

Theo ông Hoàn, Trung tâm đã phối hợp cùng một số đơn vị công nghệ xây dựng biểu đồ cho tuyến 33, nhất là cao điểm sáng - chiều, nhằm điều chỉnh hoạt động xe buýt hiệu quả hơn. Việc vận hành được “cân đo, đong đếm” trên từng trạm dừng, qua đó điều chỉnh tốc độ trên đường. Sau khi thí điểm trên tuyến 33, công nghệ này sẽ được mở rộng ra các tuyến xe buýt đông khách khác.

Với vấn đề hạ tầng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hoà An cho biết, hiện ngành chức năng đang tính toán bố trí làn riêng cho xe buýt ở các tuyến đường lớn phù hợp ở một số khung giờ nhất định trong ngày. Tuy nhiên, với tình trạng hạ tầng hiện nay, đây là một vấn đề khó. Trước mắt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng nghiên cứu thí điểm 1-2 tuyến xe buýt đến đúng giờ, nhất là tuyến đông khách như tuyến số 33.

Ông Bùi Hòa An cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu các giải pháp để tối ưu hóa trạm xe buýt trong bán kính 500m nhằm thu hút người dân sử dụng xe buýt. Cùng với đó, trước ngày 15/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử dùng chung cho các doanh nghiệp vận tải, áp dụng cho lái xe, nhân viên xe buýt nhằm xây dựng xe buýt thật thân thiện.

Để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng kiến nghị Công an thành phố và chính quyền cấp xã tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm trạm dừng; Sở Nội vụ phát động phong trào công chức, viên chức đi làm bằng xe buýt tối thiểu 2 ngày/tuần; các sở ngành khác đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên và người dân tích cực sử dụng phương tiện giao thông xanh./.

Miễn phí vé xe buýt, lượng khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 30% Tính từ ngày 1/7 đến nay, các tuyến xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển tổng cộng hơn 1,322 triệu lượt hành khách.

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