Vietravel Airlines mở đường bay thẳng TPHCM-Thâm Quyến từ ngày 15/8

Hãng hàng không Vietravel Airlines sẽ chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 15/8/2026.

Theo kế hoạch khai thác, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến có thời gian bay khoảng 2h50. Khung giờ bay tối và sáng sớm giúp tối ưu lịch trình, đặc biệt phù hợp với khách công vụ, khách đi hội chợ và khách đoàn.

“Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai trung tâm kinh tế, mà còn mở rộng kết nối Việt Nam với cửa ngõ hàng không và du khách Trung Quốc với nhiều điểm đến tại Việt Nam. Với sản phẩm bay thẳng, mức giá dễ tiếp cận giúp khách bay sẽ có thêm một lựa chọn hiệu quả,” đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

Hơn nữa, việc đưa đường bay vào khai thác trong tháng 8/2026 cũng tạo thêm năng lực kết nối trước chuỗi hoạt động APEC 2026 tại Trung Quốc, trong đó Tuần lễ cấp cao APEC dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026.

Đường bay mới này cũng là cơ sở để Vietravel Airlines tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến khả năng mở rộng mạng đường bay tới các điểm đến tiềm năng khác tại Trung Quốc như Trùng Khánh, Côn Minh, Hàng Châu, Nam Kinh... trong thời gian tới.

Lãnh đạo Vietravel Airlines nhấn mạnh việc đưa đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến vào khai thác không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt giữa hai thị trường, mà còn là một bước đi trong định hướng dài hạn của Vietravel Airlines nhằm từng bước mở rộng mạng bay quốc tế, gia tăng hiện diện tại các thị trường trọng điểm và nâng cao năng lực kết nối Việt Nam với khu vực.

Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến là đường bay chiến lược giàu tiềm năng, đáp ứng nhu cầu giao thương, đầu tư, du lịch, thăm thân, tham dự hội chợ và tìm kiếm nguồn hàng giữa hai thị trường.

Từ Thâm Quyến, hành khách có thể thuận tiện tiếp cận các trung tâm lân cận như Quảng Châu, Hong Kong (Trung Quốc) và các đô thị trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là điểm đến du lịch và giao thương quan trọng, mà còn là cửa ngõ để du khách Trung Quốc mở rộng hành trình khám phá Việt Nam, tiếp cận các điểm đến được yêu thích như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội thông qua mạng bay và hệ sinh thái du lịch-dịch vụ của Vietravel Airlines cùng các đối tác./.

Nhận thêm tàu bay, Vietravel Airlines sẽ mở thêm 2 đường bay tới Trung Quốc Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội tàu bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất.