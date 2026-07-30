Đắk Lắk: Nhiều diện tích lúa Hè Thu bị hư hại do chuột cắn phá

Dù nông dân tại một số khu vực thuộc xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ chuột cắn phá lúa nhưng đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả.

Nhiều diện tích lúa trong vụ Hè Thu vì vậy bị hư hại, nguy cơ cao thất thu trong vụ mùa này.

Vụ Hè Thu năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk gieo sạ hơn 90.000ha lúa. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tình hình chuột phá lúa diễn ra rải rác tại các cánh đồng thuộc các xã Ea Phê, Tân Tiến, Ea Kar, Tuy An Bắc, Xuân Phước, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2... và các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Đông Hòa... với tổng diện tích hơn 70ha; tỷ lệ gây hại từ 1-13%.

Tại cánh đồng lúa đang trong kỳ sinh trưởng thuộc khu phố Phú Ân (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều nông dân đang “đau đầu” đối phó với tình trạng chuột phá lúa. Bà con đã sử dụng nhiều biện pháp phòng trừ như rào chắn, đặt bẫy, xua đuổi, phun thuốc... nhưng cũng “bất lực” trước sự sinh sôi và phá hoại của loại vật gây hại này.

Bà Nguyễn Thị Bé (khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa) cho biết vụ Hè Thu năm nay gia đình gieo trồng hơn 7.500m2 lúa. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn lúa non, chuột đã xuất hiện cắn phá và tình trạng này vẫn tiếp diễn khi lúa bước vào thời kỳ sinh trưởng.

Nếu ở giai đoạn đầu, gia đình còn có thể trồng dặm những diện tích bị hư hại thì đến nay, chuột cắn đứt gốc khiến cây lúa chết, không thể gieo trồng lại. Dù đã dùng bao nylon rào quanh ruộng và đặt thuốc bẫy chuột, tình trạng chuột phá hại vẫn không được cải thiện. Theo bà Bé, năng suất lúa vụ này dự kiến sẽ giảm so với các năm trước.

Nông dân phường Đông Hòa (Đắk Lắk) rào chắn xung quanh ruộng để ngăn chuột vào cắn phá. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Cũng tại cánh đồng lúa thuộc khu phố Phú Ân (phường Tuy Hòa), bà Phan Thị Thắng đang bón phân lại cho phần diện tích vừa bị chuột cắn phá sau khi thực hiện các biện pháp phòng trừ loại vật gây hại này nhưng không thành công. Hơn 500m2 lúa Hè Thu của bà bắt đầu bị chuột gây hại từ giai đoạn sinh trưởng đến nay gây thiệt hại gần 30%. Bà Thắng mong chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn hỗ trợ nông dân các giải pháp diệt trừ chuột hiệu quả để giảm bớt chi phí chăm sóc cây lúa.

Ông Nguyễn Tấn Phin (khu phố Vĩnh Xuân, phường Đông Hòa) cho biết vụ Hè Thu năm nay gia đình ông gieo trồng hơn 1.000m2 lúa, song chuột đã cắn phá hơn 30% diện tích. Theo ông, chuột ngày càng tinh ranh, thường làm ổ tại các bờ rậm, gò đất nên rất khó đặt bẫy để tiêu diệt.

Các biện pháp như rào chắn, xua đuổi cũng không mang lại hiệu quả. Dù người dân đã đồng loạt ra quân diệt chuột, tình trạng chuột gây hại vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Theo ông Lương Văn Lê, Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật Sông Hinh (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk), Trạm khuyến cáo người dân thường xuyên thực hiện các giải pháp phòng trừ chuột ngay từ đầu vụ, trong thời gian sản xuất và kể cả sau khi thu hoạch để giảm bớt gây hại vụ sau.

Một phần nguyên nhân gia tăng phát sinh chuột gây hại cây lúa hiện nay là do các loại động vật đối kháng như mèo, rắn đã giảm số lượng.../.

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