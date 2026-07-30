Sắp mở phiên tòa xét xử chuyên án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3/2023.

Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay với 227 bị cáo phải hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau.

Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và Thẩm phán Trần Minh Châu cùng ba Hội thẩm nhân dân là bà Thị Thị Tuyết Nhung, ông Thiều Đình Thu và ông Đặng Phi Công.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Anh bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy." Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội “mua bán trái phép chất ma túy," "tàng trữ trái phép chất ma túy,” “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Quá trình điều tra xác định các tiếp viên chỉ nhận vận chuyển hành lý thuê, không biết bên trong cất giấu ma túy nên không bị xử lý hình sự. Từ đầu mối này, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố hàng trăm bị can.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hoàng Sỹ Thắng được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm và hàng hóa tiêu dùng để đưa vào Việt Nam thông qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Sau khi ma túy được vận chuyển trót lọt, các đối tượng tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, hình thành mạng lưới mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Cáo trạng xác định trong số 227 bị cáo, nhiều đối tượng giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, điều hành các nhánh của đường dây, trong khi nhiều bị cáo khác tham gia với vai trò giúp sức, vận chuyển, cất giấu, tiêu thụ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Định đang bỏ trốn và bị truy nã nên được tách ra để xử lý sau.

Để bảo đảm quyền bào chữa của các bị cáo, tòa án đã triệu tập 95 luật sư tham gia bào chữa và 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Với số lượng bị cáo, luật sư và người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, việc tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến được đánh giá là phù hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật./.