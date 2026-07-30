Nghệ An: Bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 175 hộ ở vùng có nguy cơ thiên tai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép năm 2026 cho 175 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.

Đây là giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời từng bước ổn định đời sống và sản xuất tại các địa phương miền núi.

Theo phương án, 175 hộ thuộc diện bố trí ổn định dân cư chủ yếu được di chuyển trong phạm vi nội vùng. Trong số đó, xã Yên Hòa có 35 hộ, Hữu Kiệm 31 hộ, Nhôn Mai 23 hộ, Mỹ Lý 20 hộ, Châu Tiến 19 hộ, Mường Quàng 15 hộ, Chiêu Lưu 12 hộ, Keng Đu và Quế Phong mỗi xã 6 hộ, Nga My 3 hộ, Tam Quang và Châu Bình mỗi xã 2 hộ, Quỳ Châu 1 hộ.

Riêng xã Tam Quang có 1 hộ di chuyển nội vùng và 1 hộ được bố trí đến xã Đô Lương.

Để bảo đảm điều kiện ổn định nơi ở mới, Nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng tại các địa bàn tiếp nhận đối với các hộ dân di chuyển đến 9 xã, gồm: Nhôn Mai, Mỹ Lý, Keng Đu, Yên Hòa, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Quế Phong, Châu Tiến và Mường Quàng. Tổng kinh phí thực hiện phương án hơn 52 tỷ đồng.

Theo kết quả khảo sát của các cơ quan chức năng, nhiều hộ dân tại các xã miền núi như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Keng Đu, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Mường Quàng... vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai năm 2025 hoặc sinh sống ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và đá lăn.

Việc bố trí dân cư theo hình thức xen ghép được xem là giải pháp phù hợp, vừa tận dụng hạ tầng của các khu dân cư hiện hữu, vừa hạn chế phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung.

Việc triển khai phương án không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão mà còn tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định nơi ở, khôi phục sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển sinh kế bền vững tại địa phương./.

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