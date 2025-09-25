Quảng Trị: Hạn chế ruộng hoang nhờ chuỗi liên kết sản xuất lúa vụ Hè Thu

Nhiều năm trước đây, tình trạng không tổ chức gieo lúa vụ Hè Thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương.

Vụ Hè Thu năm nay, một số địa phương đã chú trọng xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, qua đó hạn chế tình trạng ruộng “bỏ hoang”.

Khác với các năm trước đây, nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu tại xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) không sản xuất do bấp bênh, năng suất thấp. Năm nay, Hợp tác xã Minh Trung (xã Ninh Châu) đã xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất qua đó ruộng không còn “bỏ hoang.”

Từ đầu vụ, Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình đã vận động người dân sản xuất, bên cạnh đó, Công ty còn cung ứng giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm lúa. Hiện trên các diện tích gieo cấy đều đạt năng suất cao.

Ông Trương Văn Lê, Giám đốc Hợp tác xã Minh Trung xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết trước đây vụ Hè Thu người dân thường không mặn mà sản xuất do kém hiệu quả, năng suất thấp.

Tuy nhiên, năm nay khi được Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình hỗ trợ trong xây dựng chuỗi liên kết nên các hộ dân trong Hợp tác xã đã mạnh dạn gieo cấy trên diện tích 120ha. Hiện lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, năng suất đạt 60 tạ/ha, bà con rất phấn khởi.

“Việc xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất lúa vụ Hè Thu mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân. Nông dân được tiếp cận giống lúa chất lượng cao, quy trình canh tác đồng bộ, giảm đáng kể chi phí vật tư và công lao động. Bên cạnh đó, thông qua liên kết với doanh nghiệp, sản phẩm lúa gạo được bao tiêu với giá ổn định, tránh tình trạng được mùa rớt giá. Từ đó nông dân yên tâm sản xuất và hạn chế bỏ ruộng hoang vụ Hè Thu,” ông Trương Văn Lê cho biết thêm.

Người dân xã Ninh Châu (Quảng Trị) phấn khởi thu hoạch lúa Hè Thu. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Không chỉ tại xã Ninh Châu, mô hình liên kết trong sản xuất do Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình đã được triển khai tại nhiều địa phương với tổng diện tích 240ha. Đây đều là diện tích hàng năm chỉ sản xuất lúa vụ Đông Xuân, không sản xuất vụ Hè Thu.

Tuy nhiên, với việc áp dụng cơ giới hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, bao gồm làm đất, thu hoạch và sử dụng máy bay không người lái. Do đó, trên các diện tích triển khai mô hình, năng suất đều đạt rất cao.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình khẳng định bước đầu cho thấy hiệu quả mô hình rất là tốt, bởi vì trên vùng đất chỉ làm vụ Đông Xuân còn vụ Hè Thu không làm chỉ đặt mục tiêu ban đầu là 5 tấn/ha. Nhưng hiện tại, năng suất trên các diện tích triển khai mô hình đã đạt 6 tấn/ha.

Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, khi triển khai mô hình, tâm lý của bà con là rất lo lắng về năng suất và hiệu quả. Tuy nhiên, cùng với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình đã tích cực vận động, cam kết và hỗ trợ người dân ở tất cả các công đoạn sản xuất đến bao tiêu sản phẩm nên bà con đã yên tâm sản xuất.

Hiện lúa được thu mua quy khô ra là 7.500 đồng, so với vụ Hè Thu trước có giảm, song trừ chi phí, người nông dân vẫn đạt 15-20 triệu đồng/ha.

Ông Bùi Phước Trang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 6.000-7.000ha không gieo cấy vụ Hè thu do năng suất thấp, bấp bênh do thời tiết mưa lũ.

Song từ mô hình xây dựng chuỗi liên kết do Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình triển khai, Chi cục sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các chính sách để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

"Từ thực tế hiệu quả của mô hình, có thể khẳng định rằng, vụ Hè Thu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập cho người dân. Nếu người dân biết khắc phục khó khăn, canh tác đúng cách và đặc biệt là áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Do đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hiệu quả của mô hình, giúp chính quyền các địa phương, người dân tiếp cận để triển khai trong vụ Hè Thu 2026," ông Bùi Phước Trang nhấn mạnh./.

