Giá vàng bất ngờ giảm 800.000 đồng, tỷ giá lao dốc tới 40 đồng phiên chiều nay

Sau khi tăng mạnh ở phiên sáng, chiều nay 30/7, giá vàng trong nước đảo chiều giảm từ 500.000-800.000 đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm từ 30-40 đồng/USD.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như SJC, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 137,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên sáng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cũng trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,9-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.070 USD/ounce, giảm 17USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, chiều nay tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm mạnh tới 40 đồng so với phiên sáng. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.080-26.490 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.110-26.490 đồng/USD, cũng giảm 30 đồng/USD. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng so phiên sáng./.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước cùng đi lên phiên sáng 30/7, với mức điều chỉnh từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm 16 đồng, thị trường quốc tế biến động mạnh.