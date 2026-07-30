Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng với thép cốt bêtông nhập khẩu từ Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo ngày 27/7, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép cốt bêtông nhập khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là thanh thép cốt bê tông thuộc mã HS 7213.10.0000, 7214.20.0000, 7228.30.8010, 7221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045, 7222.11.0001, 7222.11.0057, 7222.11.0059, 7222.30.0001, 7227.20.0080, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6040, 7228.20.1000, và 7228.60.6000.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc, trong đó tổng số công ty liên kết có liên quan đến doanh nghiệp này là 10 công ty.

Theo Kết luận cuối cùng vừa ban hành, mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cuối cùng như sau:

So với Kết luận sơ bộ, mức thuế trong Kết luận cuối cùng đã có sự gia tăng, đối với cả thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Thuế chống trợ cấp tăng từ 1,08% lên 6,08% do DOC có thay đổi kết luận đối với một số chương trình bị điều tra, đặc biệt liên quan đến các chương trình cho vay ưu đãi.

Do DOC sử dụng ngưỡng chuẩn nước ngoài để xác định mức thuếchống trợ cấp cho các khoản vay này, mức thuế đã bị đẩy lên trên 5%. Mặc dù vậy, với số lượng các chương trình bị điều tra lên tới gần 50 chương trình và nhiều trong số đó chưa từng bị điều tra trước đây, mức thuế chống trợ cấp 6,08% không phải là mức thuế cao. Đặc biệt khi mức thuế này của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với mức thuế CTC của Ai Cập (23,27%).

Với mức thuế này, Việt Nam đang là nước bị áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra Bulgaria 53,27% và Ai Cập 34,2% -52,73%. Trong khi đó, mức thuế chống trợ cấp của Việt Nam được xác định là thấp hơn đáng kể so với Ai Cập 23,27%.

Với mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hiện tại, doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu sản phẩm thép cốt bê tông vào thị trường Hoa Kỳ.

Sau khi DOC ban hành kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vòng 45 ngày.

Nếu ITC ra quyết định cuối cùng khẳng định có thiệt hại, mức tiền đặt cọc sẽ chính thức được điều chỉnh theo mức đã trừ chiết khấu trợ cấp xuất khẩu. Nếu ITC kết luận không có thiệt hại, vụ việc sẽ bị chấm dứt và các khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại. Như vậy, trong trường hợp ITC kết luận có thiệt hại, lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. '

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan của Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến kết luận cuối cùng của ITC và lệnh áp thuế của DOC (nếu có). Mặt khác, chủ động tìm kiếm thị trường mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ chặt chẽ quy định của nước nhập khẩu trong trường hợp Lệnh áp thuế được áp dụng chính thức.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp nghiên cứu quy định và khả năng đề nghị rà soát hành chính/rà soát nhà xuất khẩu mới trong tương lai và liên hệ Cục Phòng vệ thương mại để được hỗ trợ kịp thời./.

Hoa Kỳ công bố kết quả rà soát thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) xác định biên độ bán phá giá của hai công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam trong giai đoạn rà soát mặt hàng mật ong nguyên chất lần lượt là 8,83% và 26,77%.