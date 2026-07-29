Thúc đẩy vai trò trung tâm sự kiện kinh doanh ASEAN

Indonesia đang đẩy mạnh liên kết khu vực và phát triển hệ sinh thái sự kiện kinh doanh, hướng tới trở thành trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế hàng đầu tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Sự kiện kinh doanh Đông Nam Á 2026 (SEABEF 2026) tại Jakarta ngày 29/7, Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana nhấn mạnh: "Indonesia kỳ vọng tiếp tục củng cố vai trò là trung tâm sự kiện kinh doanh của ASEAN, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng du lịch có chất lượng, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao."

Theo Bộ trưởng Widiyanti, ngành sự kiện kinh doanh giữ vai trò chiến lược trong việc nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và tạo giá trị gia tăng cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Đây không còn chỉ là hoạt động tổ chức hội nghị hoặc triển lãm đơn thuần mà đã trở thành một động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch.

Lĩnh vực hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm (MICE) hiện là một trong những phân khúc lớn nhất của ngành tổ chức sự kiện toàn cầu. Năm 2024, lĩnh vực này chiếm khoảng 30,75% doanh thu toàn ngành, với quy mô thị trường ước tính gần 1.200 tỷ USD.

Diễn đàn Sự kiện kinh doanh Đông Nam Á 2026 diễn ra trong hai ngày 28-29/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Jakarta, quy tụ đại diện chính phủ, hiệp hội quốc tế, doanh nghiệp, giới học thuật và truyền thông.

Diễn đàn tập trung thảo luận việc hài hòa chính sách tổ chức sự kiện trong ASEAN, phát triển điểm đến cạnh tranh và bền vững, ứng dụng công nghệ và Trí tuệ Nhân tạo, phát triển các sự kiện thể thao-giải trí, đào tạo nhân lực và nâng cao khả năng giành quyền đăng cai sự kiện quốc tế.

Đại diện Cơ quan Du lịch Singapore tại Indonesia Mohamed Hafez Marican nhận định ASEAN có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trung tâm sự kiện quốc tế nếu các nước thành viên tăng cường phối hợp và sắp xếp lịch hội nghị, triển lãm theo chuỗi.

Ông Mohamed nêu rõ: "Từ khóa quan trọng nhất là hợp tác giữa các quốc gia, đặc biệt là những nước nằm gần nhau."

Theo ông, khoảng cách địa lý ngắn và kết nối hàng không thuận lợi có thể giúp khách quốc tế tham dự nhiều sự kiện tại một số nước ASEAN trong cùng một chuyến đi, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của toàn khu vực.

Diễn đàn Sự kiện kinh doanh Đông Nam Á 2026 được tổ chức đồng thời với Hội chợ Sự kiện kinh doanh Indonesia 2026 (IBEM 2026), diễn ra từ ngày 28-31/7. Đây là sàn giao dịch chuyên biệt đầu tiên của Indonesia nhằm kết nối toàn bộ hệ sinh thái MICE, gồm các cơ quan nhà nước, hiệp hội, điểm đến, khách sạn, trung tâm hội nghị, doanh nghiệp tổ chức sự kiện và nhà cung cấp công nghệ.

Hội chợ Sự kiện kinh doanh Indonesia 2026 thu hút khoảng 200 bên mua đến từ 37 quốc gia và 100 bên bán. Các bên có thể chủ động sắp xếp lịch làm việc trước khi sự kiện diễn ra, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối kinh doanh và khả năng hình thành các thỏa thuận hợp tác mới.

Trưởng ban tổ chức Hội chợ Sự kiện kinh doanh Indonesia 2026 Christine Besinga cho biết sự kiện được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần mở rộng quan hệ đối tác, tạo thêm cơ hội kinh doanh và củng cố vị thế của Indonesia trong ngành sự kiện quốc tế.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho rằng sự phát triển của du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống đang tạo nền tảng thuận lợi để nước này xây dựng trung tâm MICE tầm khu vực và toàn cầu. Trong tháng 5/2026, Indonesia đón 1,38 triệu lượt khách quốc tế và ghi nhận khoảng 106 triệu chuyến du lịch nội địa, đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Indonesia dự kiến kết hợp hoạt động kinh doanh với nghỉ dưỡng, khai thác các điểm đến như Borobudur, Prambanan, Công viên quốc gia Komodo và hồ Toba; đồng thời tăng cường ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, phát triển du lịch thể thao, du lịch tôn giáo, cải thiện kết nối và nâng cấp hạ tầng phục vụ sự kiện./.

ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhận định chuỗi hội nghị diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 18-23/7 là một trong những chuỗi hội nghị năng động và thực chất nhất trong nhiều năm qua.

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