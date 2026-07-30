Giá vàng ngày 30/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Ngày 29/7 theo giờ New York, giá vàng giao kỳ hạn này đã phục hồi lên 4.080,80 USD/ounce, tăng 1% so với mức chốt phiên trước và cao hơn gần 90 USD so với mức đáy trong ngày. Giá vàng giao ngay cũng tăng 1,3%, lên 4.081,10 USD/ounce.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75% tại cuộc họp thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 9-3 cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Việc Chủ tịch Fed Kevin Warsh chấm dứt chính sách định hướng trước về lộ trình lãi suất khiến mỗi cuộc họp của Fed đều trở thành sự kiện khó đoán định. Một số tổ chức đầu tư, trong đó có Citadel Securities, từng cho rằng việc bất ngờ tăng lãi suất sẽ giúp củng cố hình ảnh cứng rắn của ông Warsh trong cuộc chiến chống lạm phát.

Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại công ty tài chính Pepperstone Group, nhận định trước khi Fed công bố quyết định rằng diễn biến lần này "có thể trở thành bước ngoặt đối với xu hướng tiếp theo của giá vàng." Ông cho rằng nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn dự kiến, củng cố khả năng lãi suất tiếp tục tăng hoặc bày tỏ lo ngại lớn hơn về lạm phát, giá vàng nhiều khả năng sẽ chịu thêm áp lực giảm.

Sau năm tháng xung đột, tác động của lạm phát đối với thị trường đã lấn át vai trò trú ẩn của vàng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến giá vàng đã mất gần 25% kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy vậy, lực mua bắt đáy vẫn giúp giá vàng duy trì quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ khi chạm đáy của năm 2026. Trong khi đó, cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng chịu áp lực giảm mạnh hơn.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng vẫn giảm 5,5% và thấp hơn gần 25% so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 2/2026. Trong khi đó, giá bạc hiện thấp hơn hơn 40% so với mức đỉnh trên 100 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 1/2026, nhưng vẫn cao hơn hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, sáng 30/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: