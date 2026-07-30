Bệ đỡ đưa hàng Việt chinh phục thị trường Canada

Từ một cửa hàng nhỏ mang tính gia đình ra đời vào năm 1981, Lucky Supermarket và Đông Phương Group đã phát triển thành một trong những hệ thống phân phối thực phẩm châu Á lớn tại miền Tây Canada.

Sau 45 năm, doanh nghiệp không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt, mà còn trở thành một trong những kênh phân phối quan trọng đưa nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Canada.

Hiện nay, Lucky sở hữu 9 siêu thị tại Edmonton, Calgary, Winnipeg và Surrey, với diện tích từ 2.300-5.000m2 mỗi điểm bán.

Phía sau hệ thống bán lẻ là Đông Phương Group - đơn vị đảm nhiệm nhập khẩu, logistics và phân phối bán buôn cho nhiều hệ thống bán lẻ khác tại Canada.

Mô hình khép kín từ thu mua tại Việt Nam, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ đã giúp hàng Việt đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, giảm bớt khâu trung gian và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam Trần Thu Quỳnh nhận xét Lucky và Đông Phương Group là một trong số những doanh nghiệp tiên phong vận hành đồng thời cả hệ thống phân phối và bán lẻ.

Không chỉ cung ứng cho hệ thống Lucky, Đông Phương còn là đối tác phân phối của nhiều chuỗi siêu thị lớn tại “Xứ sở lá phong,” góp phần đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận một cách rộng rãi hơn với người tiêu dùng.

Một trong những điểm đáng chú ý là doanh nghiệp này đã xây dựng được mạng lưới thu mua ngay tại Việt Nam, giúp hàng hóa đi thẳng từ nhà máy và vùng nguyên liệu sang Canada mà không phải quá cảnh qua nước thứ ba như trước đây.

Nhờ đó, tỷ trọng hàng có xuất xứ Việt Nam hiện chiếm khoảng 30% danh mục sản phẩm của Lucky - mức rất cao đối với một chuỗi siêu thị hoạt động ở nước ngoài.

Mỗi năm, Đông Phương Group nhập khẩu khoảng 500 container hàng Việt Nam. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như gạo, nước mắm, càphê hay thực phẩm khô, hệ thống đã mở rộng sang trái cây tươi, đồ uống, thực phẩm chế biến, sản phẩm chay, hàng gia dụng, gốm sứ và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Với kế hoạch mở thêm 10 siêu thị đến năm 2030, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng không gian cho hàng Việt tại Canada.

Ông Nguyễn Tấn Ba - nhà sáng lập Lucky Supermarket - cho biết thủy sản chế biến, trái cây nhiệt đới và gạo vẫn là những nhóm hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh tại Canada.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang chuyển mạnh sang thực phẩm chế biến sâu, thực phẩm tiện lợi, đồ ăn chay, sản phẩm có nguồn gốc thực vật và các mặt hàng phù hợp với giới trẻ.

Đây là những phân khúc mà các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư nếu muốn mở rộng thị phần.

Theo đánh giá của bà Trần Thu Quỳnh, sự phát triển của Lucky không chỉ giúp mở rộng thị phần của hàng hóa Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp với hệ thống phân phối hiện đại của Canada.

Thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp với Lucky và Đông Phương Group tổ chức được nhiều hoạt động kết nối giao thương (B2B), đưa các nhà nhập khẩu của Canada về Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thị trường Canada.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Canada còn phối hợp với các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu Việt thông qua nhiều chương trình như Ngày Cà phê Việt Nam tại Canada, giới thiệu hàng Tết và các sự kiện cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao nhận diện của hàng Việt đối với người tiêu dùng Canada.

Dù Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại nhiều lợi thế về thuế quan, nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn bao bì, truy xuất nguồn gốc và chi phí logistics. Đặc biệt, nhiều mặt hàng có giá trị gia tăng cao như thịt, trứng, sữa vẫn chưa thể tiếp cận được thị trường Canada do các quy định kiểm dịch và cơ chế quản lý nguồn cung của nước này.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, đầu tư vào thực phẩm chế biến sâu, sản phẩm tiện lợi, thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời đổi mới mẫu mã, bao bì và chủ động hợp tác với các nhà nhập khẩu có hệ thống phân phối mạnh tại Canada. Đây được xem là hướng đi quan trọng để hàng Việt không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt mà còn mở rộng sang người tiêu dùng bản địa và các cộng đồng sắc tộc khác.

Sau 45 năm phát triển, Lucky Supermarket đã vượt ra ngoài vai trò của một chuỗi siêu thị dành cho cộng đồng người Việt để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng Việt tại Canada.

Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan xúc tiến thương mại và lợi thế từ CPTPP, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu trong nước với các nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ tại Canada đang góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để hàng Việt mở rộng thị phần tại một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao của thế giới./.