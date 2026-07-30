Giá vàng trong nước đảo chiều tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 30/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm lại giảm mạnh tới 16 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,9-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.087 USD/ounce, tăng 62 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.320 đồng/USD, giảm mạnh tới 16 đồng so với hôm qua (29/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.110-26.520 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với phiên trước.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.140-26.520 đồng/USD, tăng 5 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.115-26.500 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 15 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng thủng mốc 4.000USD một ounce trước khi đảo chiều nhờ quyết sách của Fed Sau 5 tháng xung đột, tác động của lạm phát đã lấn át vai trò trú ẩn của vàng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến giá vàng đã mất gần 25%.