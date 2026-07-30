Gấp rút thi công gói thầu dự án thành phần 1, 2 Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút triển khai các phần việc được Trung ương giao như tổ chức thi công xây dựng các dự án thành phần 1, thành phần 2 - di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban Quản lý dự án là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải).

Đối với dự án thành phần 1 - Di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đồng thời đang lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng; trong đó có 6 gói thầu thi công xây lắp.

Cụ thể, với gói thầu số 15 - thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đã ký kết hợp đồng thi công.

Hiện nay đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng thi công được 34,7/65,12 ha; nhận bàn giao mốc tọa độ và đang triển khai các công tác xây dựng lán trại và ban chỉ huy công trình.

Các gói thầu còn lại gồm: Gói thầu số 14 - thi công xây dựng hạng mục cấp nước khu tái định cư; gói thầu số 16 - thi công xây dựng công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư; gói thầu số 17 - thi công xây dựng hạng mục công trình khu neo đậu tàu cá và kè bảo vệ bờ biển; gói thầu số 18 - thi công xây dựng công trình khu nghĩa trang; gói thầu số 33 - thi công và cải tạo hệ thống đường dây trung áp, trạm biến áp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công.

Với dự án thành phần 2 - Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, gồm 3 hạng mục, đó là khu tái định cư với diện tích 31,8 ha; khu tái định canh và khu nghĩa trang.

Đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần 2 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 22/3/2026 và được Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Nơi được chọn xây dựng khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đồng thời đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo kế hoạch.

Tuy nhiên, ông Phạm Minh Tân cho rằng khó khăn đối với dự án thành phần 2 hiện nay là diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án với tổng diện tích 155,78ha (đất có rừng tự nhiên 134,49ha, đất có rừng trồng 21,29ha).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát và loại bỏ phần tái định canh ra khỏi báo cáo, bản đồ hiện trạng rừng trên cơ sở hồ sơ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trạng tại thực địa và đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ban Quản lý dự án đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp dự án thành phần 2.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, vừa qua sở cũng đã có văn bản số 9192/SNNMT-CCKL về việc có ý kiến đối với hiện trạng rừng và đất rừng thuộc khu vực thực hiện dự án thành phần 2, tức điều chỉnh loại trừ ranh giới, diện tích khu tái định canh.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế, đồng thời gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại dự án thành phần 2.

Hiện khó khăn lớn nhất đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa có chuyển biến mới bởi công tác quy chủ, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, xác định hạn mức bồi thường… chưa cụ thể.

Nhiều nơi có dấu hiệu phân lô, tách thửa trái phép hoặc kê khai nhà ở không đúng thực trạng, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cho biết hiện còn khoảng 216 ha (khu nhà máy khoảng 200 ha/449,37 ha; khu tái định cư khoảng 16 ha/65,62ha) phân bố rải rác trên toàn dự án đang rơi vào thế khó như trên, cần tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Ủy ban Nhân dân xã đã báo cáo và chuyển thông tin cho Công an tỉnh để kiểm tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Phần đất vùng lõi nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Ông Phạm Minh Tân cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã. Để đảm bảo mặt bằng thi công dự án theo đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã và Ban quản lý dự án xã Phước Dinh cần đẩy nhanh công tác thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư nhà máy cũng như có kế hoạch bàn giao mặt bằng từng phần để đáp ứng tiến độ đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại cuộc họp vừa qua.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải khẩn trương triển khai các thủ tục bốc thăm và tổ chức di dời mộ vào Khu nghĩa trang; sớm tổ chức họp dân để có ý kiến về chủ trương thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh không thực hiện khu tái định canh, xác định các hạng mục công trình đầu tư để Ban quản lý dự án có cơ sở triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm xem xét, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận về vị trí đất làm vật liệu san lấp đã được Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đề xuất để có cơ sở triển khai thực hiện gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân 1; chấp thuận mỏ vật liệu khai thác đất đắp để phục vụ nhu cầu dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 để đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của dự án và đáp ứng tiến độ của dự án./.

Gấp rút bồi thường đất dự án tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 Để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tái định cư cho hơn 200 hộ dân với số tiền hơn 600 tỷ đồng trên tổng kinh phí dự kiến 3.000 tỷ đồng.