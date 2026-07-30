Cục Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile với nhiều tiện ích gia tăng

Ngày 30/7, Cục Thuế thông tin đã chính thức áp dụng ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện.

Phiên bản 3.4.2 được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế. Điểm nổi bật của đợt nâng cấp này là sự thay đổi toàn diện tại giao diện trang chủ. Tại khu vực Tổng quan, người dùng có thể dễ dàng theo dõi ngay sau khi đăng nhập các thông tin thiết thực, như tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, thông tin nghĩa vụ thuế, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh cùng thông tin doanh nghiệp đối với cá nhân là người đại diện. Việc tập trung các dữ liệu thiết yếu trên một màn hình giúp người nộp thuế nắm bắt nhanh chóng tình trạng thực hiện nghĩa vụ mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước.

Bên cạnh đó, ứng dụng bổ sung chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trực quan ngay trên màn hình Tổng quan. Tính năng này cho phép người dân chủ động theo dõi số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thông tin liên quan đến tài sản, từ đó hạn chế tình trạng chậm nộp thuế do thiếu thông tin. Đồng thời, phiên bản mới cũng điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu tại chức năng Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế.

Để tăng cường tương tác hai chiều, phân hệ gửi phản hồi về nghĩa vụ thuế đã được nâng cấp ngay tại màn hình tra cứu tương ứng, giúp người nộp thuế kịp thời phản ánh các thông tin chưa chính xác đến Cơ quan Thuế và rút ngắn thời gian giải quyết vướng mắc. Đáng chú ý, ứng dụng đã đưa vào vận hành phân hệ Chatbot AI 2.0 hoạt động như một trợ lý ảo. Công cụ này hỗ trợ giải đáp nhanh về tình trạng nợ thuế, cưỡng chế thuế hay tạm hoãn xuất cảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên đồng thời hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân kinh doanh thực hiện lập tờ khai thuận tiện.

Việc nâng cấp ứng dụng eTax Mobile là bước đi trong lộ trình hiện đại hóa ngành thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Những cải tiến này giúp giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính số công khai và minh bạch./.

Ngành Thuế đẩy mạnh làm sạch mã số thuế đối với hơn 617.000 doanh nghiệp Cục Thuế vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý nghĩa vụ thuế đối với hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, nợ thuế.