Zalo có 81,3 triệu người dùng hàng tháng

Tại báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2026 của VNG công bố ngày 30/7, mảng Zalo và AI của Tập đoàn này đạt doanh thu 639 tỷ đồng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, ứng dụng Zalo duy trì quy mô 81,3 triệu người dùng hàng tháng (MAU - số người dùng hoạt động trong 30 ngày gần nhất của kỳ) và ghi nhận hơn 2,2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày.

Số tài khoản chính thức (Official Account) đang hoạt động của Zalo cũng đạt xấp xỉ 30.000 vào tháng 6/2026, tăng 24% so với cùng kỳ, cho thấy độ mở rộng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng.

Theo báo cáo, khoảng 24 triệu người, tương đương gần một phần ba số người dùng hàng tháng của Zalo, đang sử dụng các tính năng nhắn tin và gọi thoại tích hợp AI mỗi tháng.

Đáng chú ý, các tính năng AI ngày càng được nhiều người lớn tuổi và lao động phổ thông sử dụng: tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói đạt 12,5 triệu người dùng (tăng 255% so với Quý 1/2025), hỗ trợ nhóm người dùng ít quen thao tác bàn phím, trong khi phụ đề cuộc gọi video trực tiếp đạt 3 triệu người dùng, trong đó khoảng 401.000 là người lớn tuổi.

Kiki Info, trợ lý hỏi đáp của ứng dụng này cũng cán mốc 1,5 triệu người dùng chỉ sau bốn tháng ra mắt.

Cũng theo báo cáo, trong Quý 2 năm 2026, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh của VNG đạt 467 tỷ đồng, tăng 86%. Doanh thu thuần của Tập đoàn này cũng đạt 3.087 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

"Các chỉ số tài chính tích cực của Quý 2 cho thấy những nỗ lực của Tập đoàn đang đi đúng hướng. Các mảng kinh doanh lõi tăng trưởng ấn tượng nhờ hiệu quả vận hành và ứng dụng sâu AI. AI là yếu tố có thể tạo ra nhiều đột biến trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo tại VNG, và chúng tôi đang thúc đẩy tiến trình đó nhanh nhất có thể,? ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG Group, nhấn mạnh.

Những con số trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 của VNG không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực mà còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý: AI đã bước từ phòng nghiên cứu ra thị trường, trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đây cũng là một minh chứng sinh động cho định hướng mà Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra về phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, hạ tầng số và doanh nghiệp công nghệ số./.

"Kỳ lân công nghệ" Việt Nam công bố định vị mới trong kỷ nguyên AI Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT đã công bố định vị mới của VNG: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI."