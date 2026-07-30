Sinh viên Việt Nam góp mặt tại Trại Hè “hacker mũ trắng” quốc tế ở Nga

Trong hai tuần, từ ngày 27/7 đến ngày 9/8, những sinh viên cùng nuôi ước mơ trở thành người “gác cổng số” tương lai có cơ hội trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp tại Trại Hè Positive Hack Camp ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Đây là chương trình giáo dục quốc tế dành cho những người trẻ mong muốn trở thành chuyên gia an ninh mạng, do Positive Technologies và Positive Education tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga. Chương trình năm nay thu hút hơn 70 sinh viên đến từ 20 quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, lễ khai mạc Trại Hè có sự tham dự của đại sứ và các nhà ngoại giao của những quốc gia có sinh viên tham gia, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga Alexander Shoitov nhận định: “Sự hợp tác giữa các quốc gia tham gia dự án không chỉ giúp phát triển những năng lực cần thiết để nâng cao mức độ an ninh số của mỗi nước, mà còn góp phần xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế lâu dài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng."

Theo ông Shoitov, khả năng xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa kỹ thuật số là điều kiện then chốt để bảo đảm an ninh thông tin quốc gia. Đây cũng là những kỹ năng trọng tâm về đào tạo tại Trại hè.

Qua ba lần tổ chức kể từ năm 2024, Positive Hack Camp đã trở thành một sự kiện đáng chú ý đối với cộng đồng an ninh thông tin quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, các đối tác nước ngoài không chỉ quan tâm đến những sản phẩm an ninh mạng của Nga mà còn chú ý tới kinh nghiệm và chuyên môn được tích lũy tại nước này.

Ông Dmitry Serebryannikov, Giám đốc điều hành Positive Technologies, nhấn mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu, đề cao tính thực tiễn, giúp người tham gia tìm hiểu các kịch bản tấn công thực tế, tiếp cận những phương pháp đánh giá an ninh nâng cao và vận dụng kiến thức để tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi trên không gian mạng cho cơ sở hạ tầng tại quốc gia mình.

Đội ngũ giảng viên của Positive Hack Camp gồm các chuyên gia của Positive Technologies trong lĩnh vực bảo mật hệ điều hành và phát hiện lỗ hổng phần mềm. Ngoài các chuyên gia người Nga, cùng tham gia cố vấn còn có hai “hacker mũ trắng” từ Liban là Hussein Daher và Mohammed Daher. Hai chuyên gia này đã phát hiện hơn 2.000 lỗ hổng và điểm yếu phần mềm được công bố trên các nền tảng săn lỗi toàn cầu.

Trong hai tuần, các chuyên gia tương lai được học cách mô phỏng những cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin; phân tích cơ sở hạ tầng và mức độ bảo mật; sử dụng các công cụ phân tích lưu lượng mạng; cũng như thực hành kỹ thuật leo thang đặc quyền trong ứng dụng web, hệ điều hành và mạng máy tính. Các chuyên gia hàng đầu của Nga sẽ tổ chức 30 buổi thực hành, trong đó có nhiều tình huống mô phỏng các cuộc tấn công thực tế.

Ba sinh viên Việt Nam đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung và Swinburne Việt Nam đã vượt qua hơn 800 hồ sơ đăng ký để được lựa chọn tham gia chương trình. Các thành viên Việt Nam cho biết yêu cầu về trình độ và kiến thức công nghệ thông tin không phải rào cản lớn, song ứng viên còn phải có vốn tiếng Anh chuyên ngành tốt. Đây là điều kiện cần thiết để tham gia đầy đủ các hoạt động nhóm cùng sinh viên đến từ Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Malaysia và nhiều quốc gia thuộc Đông Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh, qua đó cùng xử lý những vấn đề an ninh mạng mang tính toàn cầu. Không ít ứng viên đã phải dừng bước đáng tiếc tại vòng phỏng vấn do chưa đáp ứng yêu cầu này.

Các sinh viên Việt Nam tham dự Positive Hack Camp 2026. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đối với Lò Hải Long, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, khoản tiền tự chi trả để mua vé tới Moskva tham dự Trại Hè là hoàn toàn xứng đáng. Hiện làm việc tại một công ty trong lĩnh vực an toàn thông tin, Long đánh giá các thành viên tham gia chương trình đều có năng lực tốt và theo đuổi nhiều hướng chuyên môn khác nhau.

Long cho biết bản thân đặt ra hai mục tiêu khi tham gia Positive Hack Camp. Trước hết là nâng cao kỹ năng xử lý sự cố nói riêng và kiến thức an ninh mạng nói chung. Bên cạnh đó, Long mong muốn kết nối và tìm được một cộng đồng gồm những người bạn mà Long đánh giá rất cao về năng lực.

Không chỉ là nơi rèn luyện chuyên môn, Positive Hack Camp còn có thể trở thành “chất xúc tác” đối với những người trẻ mới bắt đầu sự nghiệp. Năm 2025, ba thành viên đến từ Algeria sau khi tham gia chương trình đã được tuyển dụng vào Deeptech Innovation Hub, một trung tâm hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu thông tin khoa học và kỹ thuật CERIST của nước này.

Bên cạnh nội dung đào tạo chuyên môn, chương trình văn hóa và tham quan các danh lam, thắng cảnh tại Moskva cũng tạo sức hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Ngoài chi phí mua vé đến Nga, những ứng viên trúng tuyển không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào trong thời gian tham gia chương trình./.

Hơn 100 thanh niên kiều bào sẽ tham dự Trại Hè Việt Nam 2026 Với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn," các đại biểu tham quan, tìm hiểu nhiều di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh.