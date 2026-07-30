Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp bất chấp lạm phát cao dai dẳng

Ngày 29/7, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ năm liên tiếp, bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao kéo dài và giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Sau hai ngày họp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed - đã đưa ra quyết định nói trên với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3, đánh dấu cuộc họp thứ năm liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức khoảng 3,5-3,75%.

Ba thành viên bỏ phiếu phản đối quyết định này và ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm gồm bà Beth Hammack, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Cleveland; ông Neel Kashkari, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis; và bà Lorie Logan, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas.

Lạm phát của Mỹ vẫn neo trên mức mục tiêu 2% của Fed suốt hơn 5 năm qua. Xung đột tại Trung Đông làm gia tăng bất ổn đối với triển vọng kinh tế, đồng thời đẩy giá năng lượng đi lên, khiến áp lực lạm phát thêm nặng nề và đặt các nhà hoạch định chính sách của Fed trước bài toán khó.

Trước đó, cả ba quan chức Hammack, Kashkari và Logan đều từng kêu gọi hoặc phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người chủ trì cuộc họp chính sách lần thứ hai kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2026, khẳng định ông "không khoan nhượng" với tình trạng lạm phát cao.

Ông Warsh dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào lúc 14 giờ 30 theo giờ miền Đông nước Mỹ để trả lời câu hỏi của báo giới về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Trước cuộc họp, giới giao dịch trên Phố Wall đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7/2026 là khoảng 33% nhằm kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, phần lớn vẫn cho rằng Fed sẽ tiếp tục "án binh bất động" để tránh gây xáo trộn cho thị trường tài chính.

Dù vậy, theo dữ liệu của CME, có tới 76% số nhà đầu tư hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9/2026, cao hơn đáng kể so với mức 59% của một tháng trước đó.

Các quan chức Fed nhiều khả năng muốn chờ thêm các số liệu kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách tiền tệ. Ngày 31/7, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố ước tính đầu tiên về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II/2026, đồng thời công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6/2026 - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi.

Quá trình ra quyết định của Fed cũng trở nên phức tạp hơn khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giá dầu đã có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng trong tuần trước do giao tranh gia tăng, trước khi hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tìm được giải pháp giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, sáng 29/7, Jordan (Gioóc-đan) đã đánh chặn các tên lửa do Iran phóng đi chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ một đợt tấn công tên lửa khác nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt quãng thời gian ngắn giao tranh lắng xuống.

Sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel (Ix-ra-en) vào ngày 28/2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới.

Động thái này gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử và đẩy giá năng lượng tăng vọt. Kể từ đó, giá dầu liên tục biến động theo diễn biến của xung đột và các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng nhưng nhìn chung hiện vẫn cao hơn khoảng 10-15 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài xung đột Trung Đông, các yếu tố khác cũng đang góp phần thúc đẩy lạm phát gồm chính sách áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump và làn sóng đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến giá chip, thiết bị và điện năng gia tăng./.