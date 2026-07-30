Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, đến nay Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai); theo đó, toàn khu công nghiệp chỉ còn 8 doanh nghiệp chưa hoàn thành di dời.

Ngành chức năng Đồng Nai đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp, đến nay hầu hết doanh nghiệp đã cam kết di dời và đang tiến hành tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc.

Trong đó, Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 đã tháo dỡ được 60% tài sản, Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa cam kết hoàn thành tháo dỡ trong tháng 9/2026, Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đang tiến hành tháo dỡ tất cả các nhà máy. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp tiến độ tháo dỡ chậm, chưa tháo dỡ.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai đang phối hợp cùng phường Trấn Biên đôn đốc doanh nghiệp thực hiện cam kết bàn giao mặt bằng; đồng thời tích cực làm việc, vận động doanh nghiệp di dời, trường hợp doanh nghiệp không đồng thuận ngành chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, để chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường Đồng Nai cần thu hồi gần 239 ha đất do 68 doanh nghiệp đang sử dụng và di dời nhiều gia đình sống xen kẽ trong phạm vi khu công nghiệp.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất do các hộ sử dụng đã hoàn thành. Ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với 66 doanh nghiệp với diện tích 235 ha.

Năm 2024, Đồng Nai quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ và cải thiện môi trường. Theo đề án, thành phố sẽ di dời toàn bộ doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, sau đó xây dựng nơi đây thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ và khu trung tâm hành chính.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành lập năm 1963, là khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam. Đây là nơi đặt nhà máy của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn trong và ngoài nước (lĩnh vực hóa chất, thiết bị điện, thực phẩm, điện tử).

Về địa lý, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nằm ở vị trí đắc địa, tiếp giáp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, sông Đồng Nai. Theo quy hoạch, nơi đây là đầu mối giao thông chính kết nối trung tâm Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành./.

Đồng Nai lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Ban Chỉ đạo sẽ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ.