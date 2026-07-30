Sẽ có các cơ chế, chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư nhà ở công nhân

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc tham gia đầu tư dự án xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân.

Theo đó, cử tri phản ánh hiện nay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân, ảnh hưởng đến việc bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động và khả năng thu hút, giữ chân lao động lâu dài của doanh nghiệp.

Cử tri kiến nghị trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp FDI tham gia đầu tư xây dựng nhà ở lưu trú cho công nhân; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, góp phần ổn định đời sống người lao động và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết trong thời gian qua, với đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, các rào cản pháp lý, nguồn vốn, đất đai...; đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp được ban hành và đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tham gia vào phát triển nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động và khả năng thu hút, giữ chân lao động lâu dài của doanh nghiệp.

Cụ thể, Luật Nhà ở năm 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định mới về phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp như: đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, hình thức phát triển; quy hoạch bố trí quỹ đất; ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cho công nhân của mình thuê lại; giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; nguyên tắc cho thuê và quản lý vận hành nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tạo chỗ ở giúp cho công nhân, người lao động của mình yên tâm làm việc, ngày 29/5/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

“Có thể nói, về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp đã được ban hành đầy đủ, thông thoáng, tạo điều kiện cho các chủ thể liên quan triển khai thực hiện, đặc biệt đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi,” lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá.

Mặt khác, tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Cụ thể, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, mang tính chất liên ngành, liên cấp, liên vùng, gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, … trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh; chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê...

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng chính sách về nhà ở cho thuê trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó có đề xuất các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp tham gia triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thuận lợi, góp phần ổn định đời sống người lao động và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững./.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.