Chứng khoán châu Á ngược chiều Phố Wall sau cuộc họp của Fed

Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 30/7, dù Phố Wall chịu sức ép giảm trong phiên trước, sau khi những lo ngại mới về đầu tư cho Trí tuệ Nhân tạo (AI) và sự không chắc chắn về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ.

Thị trường Hàn Quốc mở cửa tăng điểm, khi các nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu bị bán quá mức. Chỉ số Kospi của thị trường này tăng 18,53 điểm, tương đương 0,33%, lên 5.681,77 điểm. Chốt phiên trước, chỉ số này đã giảm mạnh 5,98% xuống 5.663,24 điểm, sau khi giảm 10,84% trong phiên trước đó.

Tại Nhật Bản, các cổ phiếu liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo và chip tăng điểm sau báo lợi nhuận của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra tự động và hệ thống đo lường chất bán dẫn Advantest Corp đã giúp chống đỡ đà sụt giảm theo Phố Wall đêm qua, trong khi tâm lý thị trường chung vẫn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng Trung Đông. Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei 225 tăng 458,04 điểm, tương đương 0,75%, lên 61.892,23.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 67,91 điểm, hay 0,26%, mở cửa ở mức 25.875,83 điểm.

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết thúc cuộc họp vào ngày 29/7, Cục Dự trữ liên bang giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 3,5-3,75%, đánh dấu lần tạm dừng thứ năm liên tiếp. Cục Dự trữ liên bang đưa ra rất ít hướng dẫn mới về lộ trình lãi suất trong tương lai, khiến các nhà đầu tư càng thêm khó đoán định.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Kevin Warsh cho biết quyết định giữ nguyên lãi suất không phải là dấu hiệu của sự trì trệ tại ngân hàng trung ương. Ba trong số 12 thành viên bỏ phiếu của Cục Dự trữ liên bang đã phản đối việc tăng lãi suất, cho thấy những lo ngại dai dẳng về lạm phát.

Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dốc hơn sau khi Cục Dự trữ liên bang giữ nguyên lãi suất. Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng hơn 10,5 điểm cơ bản lên 5,201%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu chuẩn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản, lên 4,66%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, vốn gắn bó chặt chẽ hơn với kỳ vọng về chính sách tiền tệ, đã giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,23%. Trong khi đó, đồng USD giảm mạnh nhất trong hai tuần. Chỉ số USD giao ngay của Bloomberg giảm 0,3%.

Việc thiếu hướng dẫn chính sách cập nhật, cùng với một ủy ban bị chia rẽ, khiến lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang không rõ ràng. Sự không chắc chắn đó có thể sẽ giữ mức độ biến động cao trên thị trường trái phiếu khi các nhà giao dịch phân tích dữ liệu lạm phát và tăng trưởng sắp tới để tìm kiếm các tín hiệu về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên trước, chỉ số VN-Index tăng 24,06 điểm (1,43%) lên 1.704,68 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,23 điểm (0,83%) lên 271,68 điểm./.

Chứng khoán châu Á hứng chịu đợt bán tháo mới Chứng khoán châu Á trải qua "ngày thứ Ba đen tối" trong phiên chiều 28/7 khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lao dốc 10,8%, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 4,0%.

​