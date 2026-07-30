Tấn công trạm kiểm soát an ninh tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Ngày 29/7, một vụ tấn công đã xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở miền Bắc Pakistan, khiến 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 22 cảnh sát bị thương. 8 đối tượng, nghi là "khủng bố", bị tiêu diệt.



Theo lực lượng cảnh sát, vụ tấn công xảy ra tại quận Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới phía Bắc của Pakistan. Lực lượng an ninh đã triển khai một chiến dịch truy lùng các đối tượng khủng bố trong khu vực.



Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công tại một trạm kiểm soát khác ở huyện Tank thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan.

Trong vụ tấn công này, các đối tượng khủng bố đã lao một chiếc xe chứa đầy chất nổ vào một trạm kiểm soát an ninh, làm 15 người thiệt mạng, trong đó có binh lính, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 12 tay súng./.

Gần 40 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Pakistan Vụ tấn công xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở huyện Tank khi một đối tượng điều khiển xe chứa thuốc nổ lao vào mục tiêu gây ra vụ nổ lớn.