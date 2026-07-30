Thế giới

Châu Á-TBD

Tấn công trạm kiểm soát an ninh tại Pakistan khiến hàng chục người thương vong

Vụ tấn công xảy ra tại quận Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới phía Bắc của Pakistan, khiến 29 sĩ quan cảnh sát thương vong.

Đài Trang
Binh sĩ Pakistan tuần tra. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sĩ Pakistan tuần tra. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/7, một vụ tấn công đã xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở miền Bắc Pakistan, khiến 7 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 22 cảnh sát bị thương. 8 đối tượng, nghi là "khủng bố", bị tiêu diệt.

Theo lực lượng cảnh sát, vụ tấn công xảy ra tại quận Hangu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới phía Bắc của Pakistan. Lực lượng an ninh đã triển khai một chiến dịch truy lùng các đối tượng khủng bố trong khu vực.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công tại một trạm kiểm soát khác ở huyện Tank thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan.

Trong vụ tấn công này, các đối tượng khủng bố đã lao một chiếc xe chứa đầy chất nổ vào một trạm kiểm soát an ninh, làm 15 người thiệt mạng, trong đó có binh lính, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 12 tay súng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tấn công trạm kiểm soát an ninh Pakistan #tấn công khủng bố gần biên giới Afghanistan #thiệt hại lực lượng cảnh sát Pakistan #chiến dịch truy lùng khủng bố #tình hình an ninh khu vực Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

UNESCO đã ghi danh Khu bảo tồn Wadi Wurayah thuộc dãy núi Hajar ở Tiểu vương quốc Fujairah (UAE) vào “bảng vàng” thế giới. (Ảnh: thenationalnews.com)

UNESCO vinh danh thêm 25 Di sản Thế giới

Các quốc gia thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại, hợp tác đa phương tiếp tục là nền tảng của công tác bảo tồn di sản.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chứng khoán châu Á hứng chịu đợt bán tháo mới

Chứng khoán châu Á trải qua "ngày thứ Ba đen tối" trong phiên chiều 28/7 khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lao dốc 10,8%, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 4,0%.