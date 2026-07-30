Chứng khoán bứt tốc cuối phiên, chỉ số VN-Index tăng gần 40 điểm

Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co khi mở cửa phiên sáng nay, nhưng bất ngờ bứt phá mạnh về cuối phiên, giúp VN-Index tăng gần 40 điểm.

Đáng chú ý, đà tăng không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn mà lan tỏa trên diện rộng, đi cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, VN-Index tăng 39,98 điểm lên 1.744,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 838,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 19.766,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 277 mã tăng giá, 58 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,37 điểm lên 275,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 905,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 98 mã tăng giá, 46 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

UPCOM-Index cũng tăng 0,35 điểm lên 126,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 25,1 triệu cổ phiếu, với giá trị gần 364 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 159 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 71 mã đứng giá.

Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 có tới 28 mã tăng giá, chỉ còn 1 mã giảm và 1 mã đứng giá. Nổi bật là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup khi VRE tăng kịch trần, VHM tăng 5,64%, VPL tăng 3,38% và VIC tăng 0,27%, qua đó đóng góp lớn vào mức tăng của VN-Index.

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch tích cực khi chỉ còn 2 mã giảm và 1 mã đứng giá, các cổ phiếu còn lại đều tăng; trong đó, BID tăng 5,08%, CTG tăng 3,75%, VCB tăng 3,48% và TCB tăng 3,17%. Đây đều là những cổ phiếu có vốn hóa lớn và có ảnh hưởng quan trọng đến diễn biến của chỉ số.

Dòng tiền cũng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, giúp sắc xanh lan tỏa trên toàn ngành. Đáng chú ý, VIX, VCK và CTS đồng loạt tăng hết biên độ. Bên cạnh đó, các nhóm bất động sản, dầu khí và viễn thông cũng giao dịch tích cực, với sắc xanh chiếm ưu thế. Nhiều nhóm ngành còn lại cũng duy trì đà tăng, góp phần tạo nên diễn biến khởi sắc trên toàn thị trường.

Khối ngoại cũng gia tăng lực mua trong phiên chiều, qua đó chuyển sang mua ròng gần 600 tỷ đồng trong cả phiên. Ba cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đều có giá trị trên 100 tỷ đồng gồm VIC, VNM và MSN. Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng, tiếp theo là ACB, NVL, GEX, VIX và VPB.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh chứng khoán thế giới chịu áp lực sau quyết định của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Rạng sáng 30/7 (giờ Việt Nam), Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ bảy liên tiếp.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc họp, công cụ dự báo lãi suất FedWatch của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 57%. Nhiều nhà đầu tư trên thị trường cũng dự báo Fed sẽ còn ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm.

Thông tin trên đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ và quốc tế đồng loạt giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones mất hơn 1,9%, xuống còn S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm trên 1,5%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,635%, làm gia tăng áp lực đối với thị trường cổ phiếu.

Dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì diễn biến tích cực với dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành và lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên./.

Hoa Kỳ áp thuế bổ sung: Thị trường chứng khoán đã phản ánh phần lớn thông tin Chuyên gia cho rằng tác động của việc Mỹ áp thuế đối với VN-Index hiện không lớn bởi các nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp như dệt may hay gỗ chỉ chiếm tỷ trọng vốn hóa tương đối nhỏ trên sàn.