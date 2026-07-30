Đồng Nai cho thuê đất triển khai Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành quyết định số 1903/QĐ-UBND cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành tại xã An Phước và phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Theo đó, thành phố Đồng Nai cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành thuê diện tích 58,6 ha đất để đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành. Trong đó hơn 38,4 đất chuyên trồng lúa đã được xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định pháp luật.

Trong tổng diện tích đất trên, gần 35,8 ha được sử dụng làm đất công nghiệp, kho tàng, khu nghiên cứu và phát triển (R&D); diện tích còn lại làm trung tâm điều hành và dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật; đất cây xanh công viên, đường giao thông nội bộ, bãi đậu xe.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành thực hiện đưa đất vào sử dụng đúng ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đã được cho thuê, đảm bảo tiến độ sử dụng đất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai và các luật khác có liên quan.

Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành có tổng diện tích hơn 410 ha thuộc địa bàn xã An Phước và phường Long Thành. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành (thuộc Tập đoàn Amata, Thái Lan) năm 2015 với tổng vốn đầu tư là hơn khoảng 282 triệu USD.

Tháng 7/2023, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành. Trong quá trình triển khai do vướng một phần diện tích đất trồng lúa và công tác giải phóng mặt bằng, nên dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành là khu công nghiệp công nghệ cao đầu tiên của thành phố Đồng Nai, nằm ở vị trí chiến lược, gần cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức-Long Thành, đường vành đai 3, 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Dự án gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển Phước An. Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành hướng đến ưu tiên cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, nhóm ngành sản xuất công nghệ thế hệ mới, tạo giá trị gia tăng về công nghệ kỹ thuật./.

Tây Ninh mời gọi đầu tư vào 32 khu đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao 32 khu đất tập trung tại các xã Tân Thành, Tân Hội, Tân Đông và Tân Phú, thực hiện thu hút đầu tư 2 nhóm dự án gồm 16 dự án trồng trọt, với diện tích gần 2.100ha; 16 dự án chăn nuôi, với gần 347ha.

​

​